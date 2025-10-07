Özgürlük Filosu Gazze'ye Ulaşmaya Kararlı

Özgürlük Filosu aktivistleri, insani yardım götürmek ve İsrail ablukasını kırmak için Gazze'ye ulaşma kararlılıklarını yineledi.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 20:29
Özgürlük Filosu Koalisyonu üyeleri, önceki filoda yaşananlara rağmen Gazze'ye ulaşma kararlılıklarını koruduklarını açıkladı. İrlandalı yazar Naoise Dolan, "Yine de yelken açıyoruz çünkü 11 bin Filistinli bu işkence hapishanelerinde tutulmaya devam ediyor ve serbest bırakılma ihtimali olmadan daha kötü ihlallerle karşı karşıya kalıyor." ifadelerini kullandı.

Aktivistler ne diyor?

Mette Nielsen ("Act for Life" organizasyonunun kurucusu) ve aktivist Barry Heneghan ile birlikte yola çıkan Dolan, filodakilerin Küresel Sumud Filosu'nda yaşanan İsrail hapishanesindeki suistimalleri gördüklerini ancak bunun ilerlemelerine engel olmayacağını vurguladı.

Milad teknesindeki aktivistlerden Nielsen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım, bebek maması ve ilaç götürmek ve İsrail'in yasa dışı kuşatmasını kırmak için yola çıktıklarını belirtti.

Barry Heneghan, filonun hava koşullarına bağlı olarak Gazze'den yaklaşık 2 ila 3 gün uzakta olduğunu bildirdi.

Filonun rotası ve risk değerlendirmesi

Koalisyon, Mısır açıklarından Gazze'ye doğru ilerliyor. Uluslararası sularda bulunan filonun, yakında İsrail ordusunun müdahalesi açısından "orta riskli" olarak nitelenen bir alana girmesi bekleniyor.

Küresel Sumud Filosu'na yönelik önceki müdahale

Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı. İsrail ordusunun saldırısında filoya ait 42 gemi yasa dışı şekilde ele geçirildi; gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivist alıkonularak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakledildi.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

