Özgürlük Filosu Gazze'ye Ulaşmaya Kararlı

Özgürlük Filosu Koalisyonu üyeleri, önceki filoda yaşananlara rağmen Gazze'ye ulaşma kararlılıklarını koruduklarını açıkladı. İrlandalı yazar Naoise Dolan, "Yine de yelken açıyoruz çünkü 11 bin Filistinli bu işkence hapishanelerinde tutulmaya devam ediyor ve serbest bırakılma ihtimali olmadan daha kötü ihlallerle karşı karşıya kalıyor." ifadelerini kullandı.

Aktivistler ne diyor?