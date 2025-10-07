Özgürlük Filosu Gazze'ye Ulaşmaya Kararlı
Özgürlük Filosu Koalisyonu üyeleri, önceki filoda yaşananlara rağmen Gazze'ye ulaşma kararlılıklarını koruduklarını açıkladı. İrlandalı yazar Naoise Dolan, "Yine de yelken açıyoruz çünkü 11 bin Filistinli bu işkence hapishanelerinde tutulmaya devam ediyor ve serbest bırakılma ihtimali olmadan daha kötü ihlallerle karşı karşıya kalıyor." ifadelerini kullandı.
Aktivistler ne diyor?
Milad teknesindeki aktivistlerden Nielsen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım, bebek maması ve ilaç götürmek ve İsrail'in yasa dışı kuşatmasını kırmak için yola çıktıklarını belirtti.
Barry Heneghan, filonun hava koşullarına bağlı olarak Gazze'den yaklaşık 2 ila 3 gün uzakta olduğunu bildirdi.
Filonun rotası ve risk değerlendirmesi
Koalisyon, Mısır açıklarından Gazze'ye doğru ilerliyor. Uluslararası sularda bulunan filonun, yakında İsrail ordusunun müdahalesi açısından "orta riskli" olarak nitelenen bir alana girmesi bekleniyor.
Küresel Sumud Filosu'na yönelik önceki müdahale
Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı. İsrail ordusunun saldırısında filoya ait 42 gemi yasa dışı şekilde ele geçirildi; gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivist alıkonularak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakledildi.
Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.