Özlem Gürses'e Devletin Askeri Teşkilatını Aşağılama Suçlamasıyla İddianame Düzenlendi

Gazeteci Özlem Gürses, TSK’yı alenen aşağıladığı iddiasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:56
Özlem Gürses'e Devletin Askeri Teşkilatını Aşağılama Suçlamasıyla İddianame Düzenlendi

Özlem Gürses Hakkında İddianame Hazırlandı

Gazeteci Özlem Gürses, sosyal medya kanalındaki yayınında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) aleyhine yaptığı açıklamalar nedeniyle "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla yargılanacak.

İddianame Ayrıntıları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Gürses'in TVÖZ isimli YouTube kanalında 19 Aralık 2024 tarihinde yaptığı yayındaki ifadeleriyle suç unsuru tespit edildiği belirtiliyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın mütalaalar ve hukuk işleri dairesi başkanlığı, olayla ilgili ihbar eden sıfatıyla yer alıyor.

Soruşturma Süreci

İddianamede, Gürses'in ifadeleri sonucu başlatılan soruşturmanın, 20 Aralık 2024 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı suç duyurusu üzerine başlatıldığı aktarılıyor. Bu iki soruşturmanın aralarında hukuki ve fiili bağlantı bulunması sebebiyle birleştirildiği ifade ediliyor.

Terör Örgütü Benzerliği İddiaları

Gürses'in kullandığı ifadelerle devletin askeri teşkilatını terör örgütü ile kıyasladığı, TSK'yı ise işkence yapan ve katliamlarda bulunan bir kurum olarak gösterdiği vurgulanıyor. Bu bağlamda Gürses'in "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Mahkemeye Gönderilen İddianame

Gürses hakkında düzenlenen iddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

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