Özlem Zengin: AK Parti'nin Adana'da Türkiye Liderliği ve Gazze Vurgusu

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Adana'da katıldığı programda partinin hem yerel meseleleri çözme hem de dünya için yeni bir model ortaya koyma gayretini vurguladı. Zengin, "AK Parti kurulduğu günden bugüne gelirken tüm yaptığı işlerde bir taraftan memleket meselesini çözmek diğer taraftan da dünya için yeni bir model, fikri anlayış ortaya koyabilmek için gayret sarf etti." dedi.

Adana'nın önemi ve toplantı

Zengin, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında düzenlenen programda Adana'nın başta sanayisi olmak üzere ülkeye büyük katkı sağladığını belirtti. Programa milletvekilleri ve parti yöneticilerinin de katıldığı toplantıda, Adana'da milletvekilleri ve partililerle ilçeleri ziyaret edeceklerini söyledi.

Gazze ve küresel dönüşüm vurgusu

Konuşmasında dünya genelinde yaşanan dönüşümlere dikkat çeken Zengin, sözlerini "Dünyanın karşısında bir İsrail belası var. Dünyanın bildiği bütün metotlar, yöntemler, hukukun, kelimelerin o yüce kurumların oluşturduğu hava kifayetsiz kalıyor" şeklinde sürdürdü. Gazze'de yaşananlar üzerinden küresel sistemin dönüşüm ihtiyacına işaret ederek, "Başından beri Cumhurbaşkanı'mızın söylediği 'Dünya 5'ten büyüktür' kavramının, geçen zaman içerisinde nasıl hakikat olduğunu görüyoruz" dedi.

Diplomasi ve uluslararası gündem

Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetime liderlik ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız bunun öncülüğünü yaptı, dün Katar'daydı, Gazze için oradaydı. Birkaç gün sonra Birleşmiş Milletler'de yine eminim Cumhurbaşkanı'mızın bütün konuşmalarının merkezinde Gazze meselesi olacak" değerlendirmesinde bulundu.

TBMM'deki komisyon çalışmaları ve iç tüzük eleştirisi

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarını önemsediklerini kaydeden Zengin, komisyonun tarafların yoğun dinleme yapabildiği, sağlıklı konuşabildiği bir ortam yarattığını ifade etti. "Bu aralık ayına kadar takvimi oluşturduk. Takvim bittiğinde Meclisimize önerilerde bulunacak" dedi ve sürecin Türkiye için önemli olduğunu vurguladı.

Bir basın mensubunun TBMM'de bazı sorunların çözülememesi yönündeki sorusuna ise Zengin, "Asıl meseleler iç tüzükten de kaynaklı sebeplerle genel kurulda maalesef yeteri kadar tartışılamıyor" diyerek yanıt verdi. Yeni bir iç tüzük hazırlanması arzusunda olduklarını belirten Zengin, "Bu iç tüzükle beraber meseleleri konu, kanun odaklı daha fazla hakiki konuşmalar yaparak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni etkin hale getirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Zengin ayrıca, muhalefetin konuları tali meseleler üzerinden siyaset malzemesi haline getirmeye çalışmasının da tartışmaların verimini düşürdüğünü savundu ve Meclis içi daha fazla dinleme ve yapıcı tartışmanın dışarıya olumlu yansıyacağını sözlerine ekledi.