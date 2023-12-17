Özlem Zengin’in Tepki Çeken Fotoğrafı ve Sözleri Gündemde

TBMM’de kürsüde konuşurken kalp krizi geçiren Saadet Partili Hasan Bitmez’in hayatını kaybetmesinin ardından, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in fotoğrafı ve sözleri sosyal medyada gündem oldu. Zengin, Bitmez yere düşerken el kol hareketleri yapmış ve “Allah’ın gazabı böyle olur” dediği iddia edilmişti.

Zengin'den Eleştirilere Cevap: Kara Propagandayı Kınıyorum

TBMM Genel Kurulu'nda eleştirilere maruz kalan Özlem Zengin, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Zengin, eleştirilere yanıt verirken şunları söyledi: "Kamuoyunda özellikle farklı şekillerde sunulan kara propaganda faaliyetlerini burada kınıyorum. Benim ayağa kalkmam, hatip kürsüdeyken kendisiyle ilgili bir söz girişi yaparak grubumuz adına cevap vermek içindir." Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Görüldüğü üzere hatip konuşurken doğal bir şekilde grubumuza yapılan saldırılara karşı ayağa kalkarak söz talebinde bulundum. Bu, bir anlaşmamız doğrultusunda yapılan bir davranıştır. Gruplar sözlerini bitirdikten sonra söz talebinde bulunuyorlar, ancak o gün başka bir konuşma yapılacağı için yanına giderek söz istedim. Bu durumu daha sonra izah edeceğim. Ancak, farklı fotoğraflar kullanılarak yapılan kara propagandayı burada kınıyorum. Biz Grup Başkan Vekilleri olarak yapılan itirazlara cevap verme görevimizi yerine getiriyoruz. Konuyla ilgili daha detaylı konuşmalarımı daha sonra gerçekleştireceğim, ancak bu tür propagandalara karşı şu an itibariyle bir tepki göstermek istedim."



Saadet Partisi: Çıkıp Özür Dileyin

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin ise, Özlem Zengin’in açıklamasını yetersiz buldu. Şahin, “Meclis tutanaklarına da bu gerçeklik girmiştir, AK Parti sıralarından çok talihsiz bir söz, sayın milletvekilimiz yere düştükten sonra yapılmıştır, sarf edilmiştir ve bu söz AK Parti’lilerin üzerinde bir zan olarak durmaktadır. Bizim AK Parti’li arkadaşlarımızdan beklediğimiz şudur, bu sözle ilgili çıksınlar ‘Evet, bu söz bir arkadaşımız tarafından söylenmiştir, yanlıştır ama kamuoyundan özür diliyoruz’ denmesini de kabul ediyoruz ya da arkadaşı çıkarsınlar, arkadaş kamuoyuna bir açıklama yapsın, bu zan da AK Parti Grubu üzerinde kalmasın” dedi.

Özlem Zengin kimdir?

Özlem Zengin, AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekilidir. 1967 yılında Tokat’ta doğan Zengin, avukatlık ve gazetecilik yapmıştır.

Hasan Bitmez kimdir?

Hasan Bitmez, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili ve Genel İdare Kurulu Üyesidir. 1958 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde doğan Bitmez, inşaat mühendisliği yapmıştır.

Özlem Zengin ne dedi?

Özlem Zengin, TBMM’de kürsüde konuşurken kalp krizi geçiren Hasan Bitmez için “Allah’ın gazabı böyle olur” dediği iddia edilmiştir. Zengin, bu iddiayı reddetmiş ve Bitmez’in konuşmasını kesmek için söz istediğini söylemiştir.