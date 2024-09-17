Ozon Tabakası İyileşiyor: Dünya Meteoroloji Örgütü Raporu

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden Ozon Tabakası Raporu

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), ozon tabakasında sağlanan ilerlemeyi duyurdu. 16 Eylül'de kutlanan "Uluslararası Ozon Tabakasının Korunması Günü" vesilesiyle yayımlanan raporda, mevcut politikalar sayesinde ozon tabakasının uzun vadede iyileşme yolunda olduğu ifade edildi.

Klor ve Bromun Etkileri

Raporda, klor ve brom gibi maddelerin ozon tabakasını zayıflattığına dikkat çekildi. Bu maddelerin kullanımının azalmasının iklim üzerindeki olumlu etkileri vurgulandı.

Gelecek İçin Beklentiler

WMO, mevcut politikaların devam etmesi durumunda ozon tabakasının Antarktika'da 2066, Kuzey Kutbu'nda 2045 ve diğer bölgelerde 2040 yılına kadar, "ozon deliğinin ortaya çıktığı 1980'den önceki değerlere" ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Montreal Protokolü ve Başarılar

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve WMO tarafından desteklenen 2022 bilimsel değerlendirmesinde, Antarktika'daki ozon deliğinin 2000'den beri alan ve derinlik açısından yavaş yavaş iyileştiği belirtildi. Montreal Protokolü ise "tüm zamanların en başarılı çevre anlaşması" olarak tanımlandı.

Antonio Guterres'in Açıklamaları

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ozon tabakasının iyileşme sürecine dikkat çekerek Montreal Protokolü'nü çok taraflılığın güçlü bir sembolü olarak nitelendirdi. Herkesin ortak yarar için siyasi irade göstermesinin değişimi mümkün kıldığını dile getirdi. Guterres, ozon tabakasını incelten maddelerin üretim ve tüketiminin aşamalı olarak azaltılmasının insan sağlığını korumaya ve ekonomik kayıpları önlemeye katkıda bulunduğunu belirtti.