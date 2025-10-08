Pacific Palisades yangını: ChatGPT ve dijital delillerle 29 yaşındaki şüpheli gözaltında

Pacific Palisades yangını: Şüpheli gözaltında

ChatGPT ve dijital deliller soruşturmada öne çıktı

ABD'nin Los Angeles kentinde ocak ayında başlayan ve binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan Pacific Palisades yangınlarını çıkardığı şüphesiyle 29 yaşındaki Jonathan Rinderknecht gözaltına alındı.

CNN'in haberine göre, yetkililer Rinderknecht'in dijital cihazlarındaki bilgiler ve ChatGPT üzerinden oluşturduğu verilerin deliller arasında yer aldığını bildirdi.

İncelemelerdeki kritik bulgular

Yetkililer, Rinderknecht'in dijital cihazlarını incelediklerinde şüphelinin yangından bir gün önce nesnelerin ateşe verildiği bir videoyu defalarca izlediğini tespit etti.

Ayrıca Rinderknecht'in, yangından birkaç ay önce ChatGPT'ye "kısmen yanan bir orman ve ondan kaçan bir kalabalığı tasvir eden bir tablo" oluşturması talimatını verdiği belirtildi.

Olayın meydana geldiği dönemde Uber şoförü olarak çalışan ve Pacific Palisades bölgesinde yaşayan Rinderknecht'in, Orlando'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Yangının yayılması ve ekonomik etkileri

Los Angeles'ta 7 Ocak sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan yangın, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla yayıldı.

Orman yangınlarının neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.