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Paetongtarn Shinawatra Başbakanlık İçin Aday Gösterildi

Eski Tayland Başbakanı Thaksin'in kızı Paetongtarn, yeni lider olarak aday gösterildi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:26
Paetongtarn Shinawatra Başbakanlık İçin Aday Gösterildi

Tayland'da Siyasi Gelişmeler

Pheu Thai Partisi ve koalisyon ortakları, Tayland'ın eski Başbakanı Thaksin Shinawatra'nın kızı Paetongtarn Shinawatra'yı parlamentoda yapılacak oylamada yeni başbakan için aday olarak gösterme kararı aldıklarını duyurdu.

Başbakanlık İçin Destek

Tayland'da Anayasa Mahkemesi, Başbakan Srettha Thavisin'i kabine üyesine hukuksuz atama yaptığı gerekçesiyle görevinden azletmesinin ardından, koalisyon ortakları Paetongtarn'ı başbakanlık için desteklediklerini açıkladı.

Tarihî Bir Seçim

Yarının seçimlerinde Paetongtarn, galip gelmesi durumunda Tayland'ın tarihindeki ikinci kadın başbakanı olarak tarih yazacak.

Thaksin Shinawatra ise 2006 yılında bir askeri darbenin ardından görevinden alınmıştı.

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