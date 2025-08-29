Paetongtarn Şinavatra Azledildi: Anayasa Mahkemesi Hun Sen Görüşmesini Gerekçe Gösterdi

Paetongtarn Şinavatra azledildi

Tayland Anayasa Mahkemesi, görevinden uzaklaştırılan Başbakan Paetongtarn Şinavatra'yı, eski Kamboçya Başbakanı ve Senato Başkanı Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmesinde etik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle azletti.

Bangkok Post'un aktardığı kararda, Şinavatra'nın sınır gerilimleri sırasında basına sızdırılan görüşmesinin mahkeme tarafından değerlendirildiği belirtildi. Mahkeme kararıyla Şinavatra, son 17 yılda Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alınan 5'inci başbakan oldu.

Azil kararının ardından, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Phumtham Wechayachai liderliğindeki kabinenin, Parlamento yeni başkanı onaylayana kadar görevine vekalet edeceği bildirildi.

Sızdırılan telefon görüşmesi

Basına sızdırılan 17 dakikalık telefon görüşmesi kayıtlarında Şinavatra'nın Hun Sen'e "Amca" diye hitap ettiği ve Taylandlı askeri komutanı görevden alacağını söylediği öne sürüldü. Bu kayıtlar, kamuoyunda geniş tartışma yarattı.

Görüşmenin ardından koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı Bhumjaithai Partisi, telefon görüşmesinin "ülkenin ve Tayland ordusunun egemenliğine ve esenliğine zarar verdiği" gerekçesiyle koalisyondan çekildi. Şinavatra ise eleştiriler üzerine özür dileyerek üslubunun "müzakere taktiği" olduğunu ve amacının iki ülke arasında barışı sağlamak olduğunu savunmuştu.

Tayland Anayasa Mahkemesi, tartışmalı görüşme sonrasında Şinavatra'yı 1 Temmuz tarihinde görevden uzaklaştırmış ve devam eden incelemeler neticesinde azil kararı verilmiştir.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya'da iki ülkeyi ayıran 817 kilometrelik sınır hattı boyunca Tayland ile Kamboçya uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor. Sınır anlaşmasının ihlali iddiaları üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmıştı.

Yaklaşık iki ay sonra, sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetti. Olayların ardından Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, Malezya'nın arabuluculuğunda Kuala Lumpur'da bir araya geldi.

Görüşmeler sonrası Malezya Başbakanı Enver İbrahim, tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu. Ancak Tayland Dışişleri Bakanlığı Kamboçya'yı ihtilaflı hatta saldırılar düzenlemekle suçlarken, Kamboçya Savunma Bakanlığı bu iddiaları reddetti.

Not: Süreç ve kararlar Tayland Anayasa Mahkemesi'nin açıklamaları doğrultusunda gerçekleşmiştir.