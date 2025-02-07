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Pahalı Astım İlacı Nedeniyle Hayatını Kaybeden Genç İçin Aile Dava Açtı

Wisconsin'de astım ilacı fiyatlarının artışı, 22 yaşındaki Cole Schmidtknecht'in hayatını kaybetmesine neden oldu. Aile, firmaya dava açtı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 21:47
Pahalı Astım İlacı Nedeniyle Hayatını Kaybeden Genç İçin Aile Dava Açtı

Wisconsin'de İlacını Alamayan Genç Yaşamını Yitirdi

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, astım ilacının fiyatı tek bir seferde yaklaşık 500 dolar arttığı için Cole Schmidtknecht hayatını kaybetti. Ailenin, bu trajik olay nedeniyle ilaç firmasına ve ilacın satıldığı eczaneye dava açtığı bildirildi.

Aile Dava Açtı

Cole'in ebeveynleri Shanon ve William Schmidtknecht, 22 yaşındaki oğullarının ödeme gücünün yetmediği bir ilacı temin edememesi yüzünden yaşamını yitirdiğini iddia ediyor. Aile, 66 dolar olan ilacın fiyatının 539 dolara çıkmasının doğrudan Cole'un ölümüne neden olduğunu savunuyor.

Olayın Detayları

Davanın dosyasına göre, Cole Schmidtknecht yaklaşık 10 yıldır kullandığı "Advair Diskus" adlı astım tedavi ilacını almak için 10 Ocak 2024'te eczaneye başvurdu. Ancak fiyatın büyük bir artış göstermesi sonrasında çok daha ucuz bir seçenek olan başka bir ilacı tercih etti. Uygun fiyatlı ilacı kullandıktan sonra Cole'un sağlık durumu ciddi şekilde kötüleşti ve kaldırıldığı hastanede 21 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybetti.

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