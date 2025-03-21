Pakistan'a Starlink İçin Geçici Sertifika Verildi

Starlink'e Geçici Sertifika

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait Starlink uydu ağı, Pakistan'da faaliyet gösterebilmek için geçici sertifika aldı. Bu gelişme, ülkenin dijital iletişim altyapısını yeni bir boyuta taşıyacak.

Bakanlık Açıklaması

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Bakanlığı, Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatıyla Starlink'e geçici sertifika verildiğini duyurdu.

Yenilikçi Adım

Bakan Shaza Fatima, sertifikanın tüm güvenlik ve düzenleyici kurumların mutabakatı sonrası verildiğini vurgulayarak, "Starlink'in Pakistan'a gelişi, uydu internet hizmetlerinin resmi olarak başlatılması anlamına gelecektir" dedi.

Dijital Kalkınma Vurgusu

Fatima, bu önemli gelişmenin, ülkenin internet hizmetlerini ve bilgi teknolojileri altyapısını geliştirmek adına büyük bir adım olduğunu dile getirerek, "Başbakan Şerif'in liderliğinde dijital kalkınmaya doğru ilerliyoruz," ifadesini kullandı.

Lisansa Dair Bilgiler

Bakan, Pakistan Telekomünikasyon Otoritesi'nin (PTA), Starlink'in ücreti ve diğer lisanslama gerekliliklerini tamamlayacağını da ekledi.