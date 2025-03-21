Pakistan'a Starlink İçin Geçici Sertifika Verildi

Pakistan, Starlink'in faaliyet göstermesi için geçici sertifika vererek dijital iletişimde yeni bir döneme adım attı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 19:13
Pakistan'a Starlink İçin Geçici Sertifika Verildi

Starlink'e Geçici Sertifika

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait Starlink uydu ağı, Pakistan'da faaliyet gösterebilmek için geçici sertifika aldı. Bu gelişme, ülkenin dijital iletişim altyapısını yeni bir boyuta taşıyacak.

Bakanlık Açıklaması

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Bakanlığı, Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatıyla Starlink'e geçici sertifika verildiğini duyurdu.

Yenilikçi Adım

Bakan Shaza Fatima, sertifikanın tüm güvenlik ve düzenleyici kurumların mutabakatı sonrası verildiğini vurgulayarak, "Starlink'in Pakistan'a gelişi, uydu internet hizmetlerinin resmi olarak başlatılması anlamına gelecektir" dedi.

Dijital Kalkınma Vurgusu

Fatima, bu önemli gelişmenin, ülkenin internet hizmetlerini ve bilgi teknolojileri altyapısını geliştirmek adına büyük bir adım olduğunu dile getirerek, "Başbakan Şerif'in liderliğinde dijital kalkınmaya doğru ilerliyoruz," ifadesini kullandı.

Lisansa Dair Bilgiler

Bakan, Pakistan Telekomünikasyon Otoritesi'nin (PTA), Starlink'in ücreti ve diğer lisanslama gerekliliklerini tamamlayacağını da ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Uraloğlu, Malatya'da Hızlı Tren Müjdesini Verdi
2
Samsun'da Bir Kadın Cinayeti: Şüphelilerin Yakalanması İçin Operasyon Başlatıldı
3
Türkiye Diyanet Vakfı, Sierra Leone'deki İhtiyaç Sahiplerine 1500 Gıda Kolisi Dağıttı
4
Gazi Üniversitesi'nde Coşkulu Nevruz Bayramı Etkinliği
5
İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı
6
Türkiye ve BAE İlişkilerinin 52. Yıl Dönümü Kutlandı
7
Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul'daki Yeni Metro Hattı Müjdesi

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek