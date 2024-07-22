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Pakistan, Almanya'daki Konsolosluk Eylemine Protesto Notası Gönderdi

Pakistan, Frankfurt'taki konsolosluk binasına yapılan eylem nedeniyle Almanya'ya protesto notası gönderdi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 14:35
Pakistan, Almanya'daki Konsolosluk Eylemine Protesto Notası Gönderdi

Pakistan'dan Almanya'ya Protesto Notası

Pakistan, Almanya'nın Frankfurt kenti merkezindeki konsolosluk binasına yönelik "aşırılıkçı" bir grubun gerçekleştirdiği eylemler sonrası Berlin hükümetine resmi bir protesto notası gönderdi.

Başbakan Yardımcısı Dar'dan Açıklama

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, duruma ilişkin olarak X sosyal medya platformunda açıklamalarda bulundu. Dar, "Aşırılıkçı bir grup eylemcinin, Pakistan konsolosluk binasının sınırlarına girmesi, burada görev yapan çalışanların hayatını tehlikeye atmıştır," dedi.

Diplomatik Güvenlik Talebi

Dar, Almanya hükümetine, Viyana Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Pakistan'ın diplomatik misyonlarının ile çalışanlarının güvenliğini sağlamasına yönelik çağrıda bulundu. Ayrıca, Almanya'daki yetkililerden eyleme katılan kişilerin gözaltına alınarak sorumlu tutulmalarını beklediğini vurguladı.

Olayın Detayları

Olay, 20 Temmuz'da gerçekleşti. Kimliği belirsiz kişiler, Pakistan’ın konsolosluk binasına gelerek eylemde bulundular. Frankfurt polisi, eylem sırasında yaklaşık 400 kişinin binanın önünde gösteri düzenlediğini ve bazı eylemcilerin bahçe demirlerine tırmandığını duyurdu. Öte yandan, sosyal medyada olayın görüntüleri geniş bir kitleye yayıldı.

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