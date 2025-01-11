Pakistan Başbakanı Şerif, Müslüman Ülkeleri Kız Çocuklarının Eğitimi İçin Birlikte Hareket Etmeye Çağırdı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, kız çocuklarının eğitimine öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 20:39
Pakistan Başbakanı Şerif, Müslüman Ülkeleri Kız Çocuklarının Eğitimi İçin Birlikte Hareket Etmeye Çağırdı

Pakistan Başbakanı Şerif, Kız Çocuklarının Eğitimine Dikkat Çekti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinde 22 milyondan fazla çocuğun okula gidemediğini belirterek, Müslüman ülkelerin kız çocuklarının eğitimine öncelik vermesi gerektiğini vurguladı. Şerif, bu çağrısını İslamabad'da düzenlenen Müslüman Toplumlarda Kız Çocuklarının Eğitimi konulu uluslararası konferansın açılışında yaptı.

Kız Çocuklarının Eğitime Eşit Erişimi

Şerif, Müslüman dünyasında kız çocuklarının eğitime eşit erişimini sağlama konusundaki zorluklara dikkat çekerek, bu konuda acil adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi. Konferansa katılan %strong %Pakistan'da 22 milyondan fazla çocuğun eğitim imkanından mahrum kaldığını belirten Şerif, bu grubun büyük çoğunluğunun kızlardan oluştuğunu ifade etti.

Kızların Ekonomiye Katkısı ve Gelecekteki Rolü

Başbakan, önümüzdeki 10 yıl içinde milyonlarca genç kızın iş piyasasına gireceğini ve bu kızların sadece kendi hayatlarını değil, ailelerinin ve uluslarının da yoksulluktan kurtulmasında önemli bir rol oynayacağını söyledi. Ayrıca, bu gençlerin küresel ekonomiye katkıda bulunma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Uluslararası Temsilciler ve Malala'nın Katılımı

Konferansa, Malala Yusufzay gibi uluslararası üne sahip isimlerin de aralarında bulunduğu pek çok temsilci katıldı. Nobel Barış Ödülü sahibi Malala, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kız çocuklarının eğitimiyle ilgili kritik bir konferans için dünyanın dört bir yanından gelen Müslüman liderlerle bir araya gelmek için heyecanlıyım. Pazar günü, tüm kız çocuklarının okula gitme haklarının korunması ve liderlerin, Taliban'ı Afgan kadın ve kız çocuklarına karşı işlediği suçlardan neden sorumlu tutması gerektiği üzerine konuşacağım." ifadelerini kullandı.

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