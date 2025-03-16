Pakistan'da Bombalı Saldırıda 5 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Belucistan'daki bombalı saldırıda 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Saldırı intihar eylemi olarak değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 11:49
Pakistan'da Bombalı Saldırıda 5 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın güneybatısında, Belucistan eyaletinin Naushki bölgesinde meydana gelen bombalı saldırıda, güvenlik görevlilerini taşıyan bir otobüs hedef alındı. Patlama sonucunda 5 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, yerel polis yetkilisi Zafarullah Sumalani, saldırının detayları hakkında bilgi verdi. İlk belirlemelere göre, patlamanın bir intihar saldırısı olduğu değerlendiriliyor.

Belucistan Hükümeti Sözcüsü Şahid Rind, saldırıyı kınayarak, olayın toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Yakın geçmişte, 11 Mart tarihinde Ketta'dan Hayber Pahtunhva'ya giden bir trene düzenlenen silahlı saldırıda ise 31 kişi hayatını kaybetmiş ve 354 kişi esir kurtarılmıştı. Bu olayın sorumluluğunu Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlenmişti.

Pakistan ordusu kaynakları, son saldırıyı bir terör saldırısı olarak nitelendirerek kamuoyuna bilgi verdi. Ülkede, özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sıkça meydana gelen saldırılar, Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını iddia eden silahlı gruplardan kaynaklanıyor.

İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini öne sürerken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddetmektedir.

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