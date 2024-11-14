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Pakistan'da Bombalı Saldırıda İki Sivil Hayatını Kaybetti

Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Saldırının detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:13
Pakistan'da Bombalı Saldırıda İki Sivil Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Ziarat bölgesinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Olay, yol kenarına döşenen bir bombanın infilak etmesi sonucu meydana geldi.

Olayla ilgili olarak, henüz bir grup saldırıyı üstlenmiş değil. Geçmişteki benzer olaylar göz önüne alındığında, bu tür saldırıların sıklığı dikkat çekiyor. Belucistan’da 9 Kasım tarihinde bir tren istasyonunda gerçekleşen terör saldırısında ise 26 kişi hayatını kaybetmiş, 46 kişi yaralanmıştı.

Belucistan'da Artan Şiddet Olayları

Maden zengini olan Belucistan, uzun yıllardır ayrılıkçı örgütlerin güvenlik güçlerini ve özellikle Pencap eyaletinden gelen sivilleri hedef aldığı şiddet olaylarına maruz kalıyor. İran ve Afganistan ile sınır komşusu olan bu bölge, zengin bakır, çinko ve doğal gaz rezervleri nedeniyle stratejik bir öneme sahip olmasına rağmen, ülkenin geri kalanına oranla daha az gelişmiş durumda.

Belucistan, aynı zamanda Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesinin önemli güzergahlarından birini oluşturuyor. Bu proje, Çin’in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden başlayarak Pakistan’ı geçerek Gvadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi’ne bağlamayı hedefliyor.

Özel projelerin Pakistan'ı, Çin üretimleri için önemli bir lojistik üs haline getirmesi planlanıyor. Ancak, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) gibi ayrılıkçı gruplar, bu projelere karşı çıkarak çoğu zaman güvenlik güçleriyle, Belucistan’a çalışmaya gelen sivillerle ve bölgede faaliyette bulunan şirketlere yönelik saldırılar düzenlemektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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