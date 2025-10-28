Pakistan'da 'Fedakarlığın Yüzleri' Sergisi Açıldı

Açılış ve işbirliği

Pakistan Başbakanlığı ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinin himayelerinde, Yunus Emre Enstitüsü ile Pakistan Ulusal Arşiv Dairesi işbirliğiyle hazırlanan 'Fedakarlığın Yüzleri' adlı serginin açılış töreni gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Serginin açılışına Pakistan Ulusal Sanat Galerisi (PNCA)'de, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Huzaifa Rehman, Pakistan Ulusal Meclisi Milletvekili Amna Batool, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmalar ve mesajlar

Amna Batool, açılıştaki konuşmasında iki ülke arasındaki tarihi bağların önemini vurgulayarak sergiye katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Devlet Bakanı Huzaifa Rehman, iki ülke arasındaki dostluğun ve kardeşliğin nişanesi olarak Pakistan'da 28-31 Ekim tarihlerinde düzenledikleri "Pak-Türk Dostluk Haftası"'ndan bahsederek, Türkiye'ye verilen kıymetin farklı olduğunu belirtti. Rehman ayrıca Kurtuluş Savaşı yıllarında Hilafet Hareketi ile Güney Asya Müslümanlarının verdikleri mücadele ve yaptıkları fedakarlıklara değindi.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ise serginin anlamına işaret ederek, "Türkiye ve Pakistan kardeşliği çok özel, çok eşsiz bir kardeşliktir. Bu sergi, bu eşsizliğin bir göstergesidir." dedi. Neziroğlu, ayrıca sergide Birinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye ve Pakistan'ın ortak kahramanlarının tanıtılması gerektiğini vurgulayarak, "Kardeşliğimizin çok güçlü, çok sağlam temelleri var. Tarihi, kültürel, dini, hatta dilsel temelleri var ve buna ek olarak ortak kahramanlarımız da var. Geçmişte birlikteydik. Bugün de Türkiye ve Pakistan olarak birlikteyiz. Gelecekte de her zaman birlikte olacağız." ifadelerini kullandı.

Serginin önemi

'Fedakarlığın Yüzleri' sergisi, iki ülke arasındaki ortak tarih ve fedakarlıkları gözler önüne sererken, Pak-Türk ilişkilerinin kültürel ve tarihi boyutlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

