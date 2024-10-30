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Pakistan'da Güvenlik Güçlerinden Militan Operasyonu

Hayber Pahtunhva'da düzenlenen operasyonda 8 militan etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 19:34
Pakistan'da Güvenlik Güçlerinden Militan Operasyonu

Pakistan'da Operasyon: 8 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Hayber Pahtunhva eyaletinde, güvenlik güçleri askeri helikopterlerin desteğiyle düzenledikleri operasyonda 8 militanı etkisiz hale getirdi.

Operasyon Detayları

Pakistan basınındaki bilgilere göre, silahlı kuvvetler, Hayber Pahtunhva'ya bağlı Bannu bölgesinde militanlara yönelik bir operasyon düzenledi. Çatışmalarda, hangi örgüte mensup olduklarına dair detaylar verilmedi.

Önceki Çatışmalar

25 Ekim tarihinde Pakistan Talibanı (TTP) militanlarıyla yaşanan çatışmalarda 1 polis ile 10 asker olmak üzere toplam 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 19 militan da etkisiz hale getirilmişti.

Pakistan'ın Terör Sorunu

Pakistan'da terör saldırıları özellikle Afganistan sınırına yakın olan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşmaktadır. Bu bölgelerde, etnik grupların haklarını savunduğunu iddia eden silahlı gruplar, güvenlik güçlerine ve sivil halka saldırılar gerçekleştirmektedir.

İdari İlişkiler

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da yerleştiğini ve buradan saldırılarını organize ettiğini öne sürerken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddetmektedir. Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) saldırıları dikkat çekmektedir. BLA, Belucистан eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını istemektedir.

Belucistan'daki Güvenlik Durumu

Belucistan, kaynaklar açısından zengin olmasına rağmen, ekonomik gelişim konusunda diğer bölgelerle kıyaslandığında daha geri durumdadır. BLA, güvenlik güçlerine, bölgede çalışan sivillere ve şirketlere yönelik saldırılar düzenlemektedir. Pakistan Çatışma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü, geçen yıl Belucistan'da militanlarca gerçekleştirilen en az 170 saldırının, 151 sivil ile 114 güvenlik görevlisinin ölümüne neden olduğunu bildirmiştir.

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