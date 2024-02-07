Pakistan'da milletvekiline bombalı saldırı: 12 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da yarın gerçekleşecek seçimler öncesinde bağımsız milletvekili adayı Asfandiyar Han Kakar'ın ofisini hedef alan bombalı saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi de yaralandı

Pakistan'da milletvekiline bombalı saldırı: 12 kişi hayatını kaybetti
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Pakistan'da yarın yapılacak seçimler öncesinde bağımsız milletvekili adayı Asfandiyar Han Kakar'ın ofisine bombalı saldırı yapıldı. Belucistan'ın Pişin bölgesinde gerçekleşen saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

Pakistan'da yarın yapılacak seçimler öncesinde bağımsız milletvekili adayı Asfandiyar Han Kakar'ın ofisini hedef alan bombalı saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi de yaralandı. Saldırıyı üstlenen çıkmadı. Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde seçimlere yönelik terör eylemleri artış gösteriyor.

Pakistan'da yarın yapılacak seçimler öncesinde iki eyalette silahlı saldırılar meydana geldi. Hayber Pahtunhva eyaletinde eski Başbakan İmran Han'ın partisine yakın bağımsız milletvekili adayı Rehan Zeb Han, saldırıda hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Belucistan eyaletinde ise Seçim Komisyonu ofisine giden Ulusal Halk Partisi üyesi bir siyasetçi, silahlı saldırı sonucu öldü.

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