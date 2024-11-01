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Pakistan'da Okul Yakınında Bombalı Saldırı: 7 Kayıp, 30 Yaralı

Belucistan'da bir okul yakınında düzenlenen bombalı saldırı sonucu 5'i öğrenci 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 11:50
Pakistan'da Okul Yakınında Bombalı Saldırı: 7 Kayıp, 30 Yaralı

Pakistan'da Bombalı Saldırı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, bir okulun civarında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 5'i öğrenci, bir polis memuru olmak üzere toplam 7 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda 30 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Saldırının Detayları

Geo News'in bildirdiğine göre, Mastung bölgesinde devriyedeki polis aracına düzenlenen bu saldırı, okulun yakınında gerçekleşti. Yetkililer, hayatını kaybeden öğrencilerin yaşlarının 10 ile 13 arasında olduğunu, yaralılar arasında 4 polis memurunun bulunduğunu duyurdu.

Hasar ve Tepkiler

Patlama sonucu çevredeki binalar ve araçlar da büyük zarar gördü. Saldırının sorumlusunun kim olduğu henüz açıklanmadı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Belucistan Başbakanı Sarfaraz Bugti, bu kanlı saldırıyı kınadı. Bugti, masum öğrencileri ve memurları hedef alan bu saldırının hesabının sorulacağını ifade etti.

Pakistan'ın Terör Sorunu

Pakistan'da meydana gelen saldırılar özellikle Afganistan sınırına yakın Hayber Pahtunhva ve Belucistan bölgelerinde yoğunlaşmakta. Bu alanlarda Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduğunu iddia eden silahlı gruplar, güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik toplam saldırılarda bulunmaktadır.

İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı’nın (TTP) saldırılarını Afganistan’dan yönettiğini savunsa da bu iddialar Afganistan tarafından reddedilmektedir. Belucistan'daki saldırılarda ise Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) dikkati çekiyor. BLA, Belucistan eyaletinin bağımsızlığını talep etmekte ve bölgenin yönetimini istemektedir.

Belucistan, zengin doğal kaynaklara sahip olmasına rağmen, Pakistan'ın geri kalanına nazaran daha az gelişmiş durumda. BLA, zaman zaman güvenlik güçlerine ve bölgeye yatırım yapan şirketlere karşı saldırılar düzenlemekte. Pakistan Çatışma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsüne göre, geçen yıl Belucistan'da en az 170 militan saldırısı gerçekleşmiş, bu olaylarda 151 sivil ve 114 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiştir.

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