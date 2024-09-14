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Pakistan'dan ABD Yaptırımlarına Sert Tepki

Pakistan, ABD'nin balistik füze programı için uyguladığı yaptırımları 'çifte standart' olarak değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 19:40
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 19:40
Pakistan'dan ABD Yaptırımlarına Sert Tepki

Pakistan, ABD'nin Yaptırımlarına Karşı Çıkıyor

Pakistan hükümeti, balistik füze programına ürün tedarik ettikleri gerekçesiyle yaptırım uygulanan 5 kuruluş ve bir Çin vatandaşı konusunda ABD'ye yanıt verdi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, bu yaptırımları "çifte standart" olarak değerlendirerek sert bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklamaları

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Mümtaz Zehra Beluç, konuyla ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin bu kararını "önyargılı ve siyasi amaçlı" bir adım olarak nitelerken, şu ifadeleri kullandı:

"Nükleer silahların yayılmasını önleme normlarına sıkı sıkıya bağlı kaldıkları iddiasında bulunan ülkelerin, destekledikleri ülkelere askeri teknolojiler için lisanslama şartlarından feragat etmeleri yaygın bir gerçektir."

Yaptırım Kapsamındaki Kuruluşlar

Dün ABD, Pakistan'ın balistik füze programına ürün tedarik eden kuruluşlar arasında Pakistan Ulusal Kalkınma Kurumu (NDC) ve birkaç Çin menşeli firmaya yaptırım kararı aldı. NDC'nin, yüksek güçlü roket motorları dahil olmak üzere önemli projelerde ekipman tedarik ettiği biliniyor.

Ayrıca, ABD'nin yaptırım listesine aldığı Çin merkezli firmalar arasında "Hubei Huachangda Intelligent Equipment Company", "Universal Enterprise Limited" ve "Xi'an Longde Technology Development Company Limited" yer alıyor. Bu yaptırımların yanında, Pakistan merkezli bir diğer kuruluş ise "Innovative Equipment" oldu.

Geçmişte Uygulanan Yaptırımlar

ABD, daha önce de nisan ayında Pakistan'ın balistik füze programına yönelik malzeme tedarik eden Belarus ve Çin menşeli 4 firma hakkında yaptırım uygulamıştı.

Pakistan'ın tepkisi, uluslararası ilişkilerde yaşanan gerilimleri bir kez daha gözler önüne sererken, bu durumun bölgedeki barış ve güvenliği nasıl etkileyebileceği merak ediliyor.

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