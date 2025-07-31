Pakistan, Dördüncü Dünya Gözlem Uydusunu Uzaya Fırlattı

Pakistan Uzay Çağına Adım Attı

Pakistan, Çin işbirliğiyle geliştirilen dördüncü Dünya gözlem uydusunu başarıyla uzaya fırlattı. Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanlığı'nın yayımladığı basın bültenine göre, fırlatış alanında söz alan Bakan İhsan İkbal, bu olayın sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda "Çin ile dostluğu gökyüzünden daha yükseğe taşıyan bir an" olduğunu ifade etti.

Uzay Biliminde Yükseliş Vizyonu

İkbal, bu önemli gelişme ile Pakistan'ın uzay bilimlerinde lider bir ülke olma hedefini benimsediğini vurguladı. 2035 yılına kadar bir uzay gemisini Ay'a ulaştırmayı planladıklarını belirten İkbal, bu projeyle Pakistan'ı uluslararası uzay ekonomisinde önemli bir aktör konumuna getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Uzay İşbirliği ve İleriye Dönük Hedefler

Pakistan ile Çin arasındaki işbirliğinin güçlendiğine dikkat çeken İkbal, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) sayesinde çeşitli alanlarda güvenilir bir ortaklık ilişkisi kurduklarını belirtti. Uzay alanındaki işbirliğinin, iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir boyuta taşıyacağına inandığını ekledi.

Geçmişten Günümüze Uzay Çalışmaları

İkbal, Pakistan'ın uzaya yolculuk tarihine de vurgu yaparak, 1961 yılında kurulan Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO)'nun bugünün temellerini attığını anımsattı.

Uydu Seferberliği ve Gelecek Planları

Uzaya fırlatılan yeni gözlem uydusunun afete müdahale, gıda güvenliği ve kentsel planlama konularında önemli faydalar sağlayacağına dikkat çeken İkbal, bu uydu ile Pakistan-Çin dostluğunun uzayda sembolik olarak temsil edileceğini belirtti.

Projenin hükümetler arası bir başarı öyküsü olduğunu ve yüksek hızda başarıyla yürütüldüğünü vurgulayan İkbal, küresel uzay ekonomisinin 2040 yılına kadar 1 trilyon doları aşmasının beklenildiğini ifade etti. Bu uydu, Pakistan halkı için umut kaynağı olarak nitelendirildi.

Pakistan, Çin ile işbirliğinde geliştirilen dünya gözlem uydusunu uzaya fırlattı.