Pakistan, Hava Kirliliğinden Etkilenerek Hastane Yatak Sayısını Arttırdı

Pakistan'da Hava Kirliliği Krizi!

Pakistan hükümeti, Pencap eyaletindeki hava kirliliği kaynaklı solunum rahatsızlıkları nedeniyle her gün hastanelere başvuran yaklaşık 70 bin kişiyi tedavi etmek amacıyla hastanelerin yatak sayısını artırdı. Ayrıca, hastanelere gitmekte zorluk çeken vatandaşlar için mobil klinikler de kuruldu.

Pencap Eyaleti Hava Kirliliği Altında

Pencap, 127 milyonluk nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaleti olup, ekim ayından bu yana süren rekor hava kirliliği dalgasının etkisi altında kalıyor. Pakistan Çevre Koruma Departmanı'nın verilerine göre, özellikle Lahor ve Multan şehirleri, hava kalitesi endeksi (HKİ) 400'e yaklaşarak dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor. 300'ün üzerindeki HKİ değerleri, sağlığa zarar vermektedir.

Uzmanlar, çok sayıda aracın yanı sıra inşaat faaliyetleri ve anız yakmanın hava kirliliğine büyük katkı sağladığını ifade ediyor.

Mobil Kliniklerle Destek

Sağlık Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisi Aun Abbas, geçtiğimiz haftadan bu yana Pencap'ta 200'den fazla mobil kliniğin hizmet verdiğini ve tedavi masraflarını karşılayamayanlara yardımcı olduklarını belirtti. Bu klinikler, temel laboratuvar testlerini yapma kapasitesine sahip ve doktorlar, ihtiyaç duyulduğunda ilaç yazabiliyor.

Hava Kirliliğinin Etkileri

Pencap Hükümeti Sözcüsü Uzma Buhari, şu ana kadar kirli havadan etkilenen 2.1 milyon kişinin devlet hastanelerinde tedavi edildiğini aktardı. Hava kirliliği, son derece tehlikeli seviyelere ulaştığı için, okulların tatil edilmesi ve maske takmanın zorunlu hale getirilmesi gibi önlemler alındı.

Dün Pencap'taki hava kirliliği, uzaydan dahi görülebilecek seviyede tehlikeleri beraberinde getirdi. Pencap Kıdemli Bakanı Marriyum Aurangzeb, önümüzdeki günlerde yapılacak önlemler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, hava kirliliğinden dolayı 11 milyon çocuğun sağlığının tehlikede olduğunu son uyarı olarak duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.