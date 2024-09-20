Pakistan, Hindistan'dan İndus Sular Anlaşması'na Uymasını Talep Etti

Pakistan, Hindistan'a Su Anlaşmasına Uyması İçin Çağrıda Bulundu

Pakistan, Hindistan’dan 1960 yılında Dünya Bankası gözetiminde imzalanan 64 yıllık İndus Sular Anlaşması'na (IWT) riayet etmesini talep etti.

Mümtaz Zehra Beluç'un Açıklamaları

İslamabad'da düzenlenen haftalık basın toplantısında, Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, anlaşmanın her iki ülkenin yararına hizmet eden kritik bir belge olduğunu vurguladı: "Bu anlaşmanın, su paylaşımı konusundaki ikili anlaşmalar arasında altın standart olduğuna inanıyoruz. Pakistan, anlaşmanın uygulanmasını tam olarak taahhüt ediyor ve Hindistan'ın da buna uymasını bekliyoruz."

İndus Komiserleri Mekanizması

Beluç, iki ülkenin "İndus Komiserleri" adı verilen bir ortak mekanizmaya sahip olduğuna değinerek, "Pakistan, ekolojik dengenin korunması ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin önlenmesi konusunda ortak bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyor. Anlaşmaya dair her türlü sorunun bu platformda ele alınabileceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Hindistan'ın Görüşü

Hindistan ise 30 Ağustos tarihinde Pakistan yönetimine, İndus Sular Anlaşması'nın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini bildirmişti. Pakistan, Hindistan'ı baraj inşa etme yoluyla bu anlaşmayı sürekli ihlal etmekle suçlarken, Hindistan ise Pakistan’ın, anlaşma çerçevesinde daha fazla su kontrol ettiğini düşünüyor.

Su Anlaşmazlıkları ve Ekonomik Etkiler

Hindistan ayrıca, Tibet’ten doğan ve ülkenin sulama ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Brahmaputra Nehri’nde de baraj inşaatı ve nehrin yönünün değiştirilmesi konusunda Çin ile sorunlar yaşamaktadır.

1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması gereği, İndus Nehri’ni besleyen altı nehirden üçü (Beas, Ravi ve Sutlej) Hindistan’a, diğer üçü (Indus, Jhelum ve Chenab) ise Pakistan’a verilmiştir. Hindistan’a verilen nehirler, İndus’u daha fazla beslediği için, Pakistan’a bu nehirler üzerinde hak tanınmıştır. Ayrıca, Hindistan’ın enerji üretimi, tarım ve balıkçılık hakları da anlaşma maddelerine eklenmiştir.

Hindistan’ın baraj projeleri nedeniyle, Pakistan'da su kıtlığı ya da aşırı su baskınları riski söz konusu olabilmektedir. Pakistan ekonomisinin yaklaşık yüzde 20'sinin İndus Nehri çevresindeki faaliyetlerden kaynaklandığı biliniyor.