Pakistan'ın Bannu (Hayber Pahtunhva) bölgesinde askeri tesise bombalı saldırı — 6 asker öldü

Bannu'daki sınır birlik tesisine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi; çatışmada 6 asker hayatını kaybetti, 5 saldırgan etkisiz hale getirildi, 3 sivil yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 22:10
Pakistan'ın Bannu (Hayber Pahtunhva) bölgesinde askeri tesise bombalı saldırı

Güncelleme: Can kaybı ve yaralılar bildirildi

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bannu bölgesinde, sınır birliğine bağlı askeri tesise bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Polis yetkililerinin Anadolu Ajansı muhabirine verdiği bilgiye göre, saldırının ardından bölgede art arda büyük patlamalar yaşandı ve silah sesleri duyuldu. Görgü tanıkları, patlamanın ardından aracın parçalarının Kohat Yolu boyunca etrafa saçıldığını söyledi.

Saldırganların askeri tesise sızdığı bildirilirken, güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına aldı ve operasyonun sürdüğü belirtildi. Sınır birliklerine bağlı tesisin çevresi güvenlik gerekçesiyle kapatıldı; halka evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı.

Pakistan Ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırganlarla çıkan çatışmada 6 askerin yaşamını yitirdiği ve 5 saldırganın etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Olayda ayrıca 3 sivilin yaralandığı kaydedildi.

