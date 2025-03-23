Pakistan Milli Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Pakistan'ın Milli Günü, Ankara'daki büyükelçilikte yapılan etkinlikle kutlandı. Davetliler ve liderler milli birlik mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 14:39
Pakistan Milli Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Pakistan Milli Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, ülkenin milli günü vesilesiyle anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ve birçok davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte Duygu Dolu Anlar

Etkinlik, ülkenin milli marşı eşliğinde Pakistan bayrağının göndere çekilmesiyle başladı. Törende, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından gönderilen mesajlar katılımcılara aktarıldı.

Bu mesajlarda, liderler Pakistan'ın kurucularından Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'ın vizyonuna saygılarını sunarken, Keşmir halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade ettiler.

Fedakarlıkların Önemi Vurgulandı

Büyükelçi Cüneyd, Pakistan Günü'nün tarihi önemine dikkat çekerek, bu özel günün alt kıtanın Müslümanları için bağımsız bir vatan kurma yolunda kurucu liderlerin verdiği büyük fedakarlıkları hatırlattığını belirtti. Cüneyd, 'Pakistan'ın yolculuğu, azim ve sarsılmaz kararlılıkla şekillenmiştir. Bugün, bir millet olarak, Pakistan'ın barışına, güvenliğine ve kalkınmasına en iyi katkıyı sunma kararlılığımızı yeniden teyit ediyoruz' ifadelerinde bulundu.

Ayrıca Cüneyd, etkinlikte şehitlere ve gazilere duyduğu minnettarlığı da dile getirdi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, ülkenin Milli Günü vesilesiyle yerleşkesinde program...

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, ülkenin Milli Günü vesilesiyle yerleşkesinde program düzenledi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, ülkenin Milli Günü vesilesiyle yerleşkesinde program...

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, ülkenin Milli Günü vesilesiyle yerleşkesinde program düzenledi.

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