Pakistan: Nükleer Kapasite Suudi Arabistan Savunma Anlaşması Kapsamında Kullanılabilir

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Asıf, ülkenin nükleer kapasitesinin 17 Eylül'de imzalanan Suudi Arabistan savunma anlaşması kapsamında kullanılabileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 12:11
Khavaja Asıf, Geo News'e konuştu

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Asıf, ülkenin nükleer kapasitesinin kısa süre önce Suudi Arabistan ile imzalanan stratejik karşılıklı savunma anlaşması kapsamında kullanılabileceğini belirtti. Asıf bu açıklamayı Geo News televizyonuna verdiği demeçte yaptı.

Asıf, nükleer varlıkların anlaşma kapsamında kullanılıp kullanılmayacağı sorusuna ilişkin olarak şunları söyledi: "Elimizde olan kapasitemiz, bu anlaşma kapsamında kesinlikle kullanılabilir."

Başka Arap ülkelerinin anlaşmaya katılma olasılığı hakkında da konuşan Asıf, katılım ihtimaline ilişkin olarak, "Henüz kesin bir şey söyleyemem ama şunu belirtmeliyim ki kapılar açık." ifadesini kullandı.

Bakan Asıf, Müslüman ülkelerin bölgelerini ve halklarını birlikte savunmasının temel bir hak olduğunu vurguladı ve anlaşmanın herhangi bir ülkeye karşı değil, tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtti.

Asıf ayrıca, Pakistan veya Suudi Arabistan'a yönelik bir saldırı durumunda iki ülkenin birlikte yanıt vereceğini söyledi ve anlaşmanın ortak caydırıcılığı güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Diğer yandan Asıf, Afganistan topraklarının Pakistan'a yönelik terör saldırılarında kullanılmaya devam ettiğini savunarak "Net bir şekilde söylüyorum, Afganistan tehlikeli bir ülkedir." dedi.

Ortak Stratejik Savunma Anlaşması, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından 17 Eylül'de Riyad'da imzalanmıştı. Anlaşmanın amacı, iki ülke arasında savunma işbirliğini geliştirmek ve olası saldırılara karşı ortak caydırıcılığı artırmak olarak açıklanmıştı.

