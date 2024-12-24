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Pakistan Savaş Uçakları Afganistan'ı Bombaladı: Gerilimin Yeni Boyutu

Pakistan savaş uçakları, Paktika vilayetinde TTP hedeflerini bombaladı. Afgan hükümeti tepki gösterdi ve saldırıyı kınadı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 22:29
Pakistan Savaş Uçakları Afganistan'ı Bombaladı: Gerilimin Yeni Boyutu

Pakistan Savaş Uçaklarından Afganistan'a Bombardıman

Pakistan'a ait savaş uçakları, Afganistan'ın Paktika vilayetinde bulunan çeşitli bölgeleri bombaladı. Afgan basınında yer alan haberlere göre, bombalama işlemi saat 21.00 sularında gerçekleşti.

Saldırının Detayları

Pakistani savaş uçakları, Paktika vilayetinin Margha ve Laman bölgeleri başta olmak üzere, Pakistan Talibanı (TTP) tarafından kullanılan 4 üs hedef alındı. Bu saldırıda çok sayıda militanın öldüğü bildirildi.

Afganistan Hükümeti'nden Sert Tepki

Afganistan geçici hükümeti, saldırıya karşı duyduğu rahatsızlığı dile getirerek sert bir tepki gösterdi. Özel sosyal medya platformlarında yapılan açıklamada, Pakistan'ın Veziristan bölgesinden gelen "göçmenlerin" hedef alındığı ve aralarında çocukların da bulunduğu kişilerin hayatını kaybettiği ifade edildi. Ayrıca, bu saldırının uluslararası normlara aykırı olduğu vurgulanarak kınandı.

Geçmişteki Olaylar

Daha önce de Pakistan ordusu, Afganistan'ın Host, Paktiya ve Kunar vilayetlerinde TTP üslerini hedef almış ve bu durum iki ülke arasında gerilime neden olmuştu.

Pakistan'ın Terör Sorunu

Son yıllarda Pakistan'ın, Afganistan'a sınır olan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırılarında ciddi bir artış gözlemlendi. Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını öne sürerek silahlı saldırılarda bulunan gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik eylemlerde bulundular. İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini iddia ederken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

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