Pakistan'tan Hindistan'a Uyarı: Olası Çatışma 'Felaket Boyutunda' Yıkıma Yol Açabilir

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisi (ISPR), Hindistanlı yetkililerin kışkırtıcı açıklamalarından duyulan endişeyi paylaştı ve iki ülke arasında çıkabilecek olası bir çatışmanın felaket boyutunda yıkıma yol açabileceği uyarısında bulundu.

ISPR'nin açıklaması

ISPR açıklamasında, olası bir çatışma durumunda Pakistan'ın tereddüt etmeden, kararlılıkla karşılık vereceği vurgulandı. Kurum yetkilileri, Hindistan tarafının söylemlerinin bölgesel istikrar için risk oluşturduğunu belirtti.

Hint yetkililerin açıklamaları

Hindistan Genelkurmay Başkanı Upendra Dwivedi, 3 Ekim'de yaptığı açıklamada, Pakistan'ın "terörizmi desteklemeyi bırakmadığı sürece dünya haritasındaki yerini koruyamayacağını" savunmuş ve ülkesinin "bir sonraki seferde hiçbir şekilde itidal göstermeyeceğini" belirtmişti. Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh de Pakistan'ın herhangi bir "maceracı girişiminin" Hindistan'ın "sert ve kararlı" yanıtıyla karşılaşacağını ifade etmişti.

Geçmişteki çatışmalar ve gerilim

Taraflar arasındaki çatışmalar, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısının ardından tırmanmış; Hindistan, misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemişti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, askeri saldırıları başkanlık ettiği kabine toplantısında "Sindoor Operasyonu" olarak adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hindistan, Pahalgam saldırısını düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" iddiasıyla ayrıca "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.