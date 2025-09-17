Pakistan ve Filistin Sağlıkta İşbirliğini Güçlendiriyor: Mutabakat Zaptı İmzalandı

Pakistan ve Filistin Sağlıkta İşbirliğini Güçlendiriyor

Pakistan ile Filistin arasında sağlık alanında işbirliğini artırmayı hedefleyen mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma, tarafların tıbbi kapasiteyi geliştirme yönündeki ortak iradesini ortaya koyuyor.

Görüşme ve İmzalar

Sağlık Bakanı Seyid Mustafa Kemal ile Filistin'in İslamabad Büyükelçisi Zuhair Dar Zaid arasında İslamabad'da gerçekleşen görüşmeyi, Pakistan Sağlık Hizmetleri, Düzenleme ve Koordinasyon Bakanlığı paylaştı. Bilgi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda duyuruldu.

Anlaşmanın Kapsamı

Anlaşma kapsamında Pakistan'ın aşağıdaki tıp alanlarındaki kapasitesini geliştirme konusunda Filistin'e destek vereceği belirtildi:

organ nakli, ortopedik cerrahi, endoskopik ultrason, yanıklar ve plastik cerrahi, ve bulaşıcı hastalıklar.

Taraflar, bu işbirliğinin sağlık hizmetlerinde kapasite artışı ve hasta bakımında iyileşme sağlayacağını vurguladı.