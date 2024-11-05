Pakistan ve İran Dışişleri Bakanları İslamabad'da Bir Araya Geldi

Pakistan ve İran Dışişleri Bakanları İslamabad'da Buluştu

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile birlikte başkent İslamabad'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan, ortak basın toplantısında uluslararası meseleler üzerine değerlendirmelerde bulundular.

İsrail'in Agresif Politikasına Tepki

Toplantının ardından konuşan İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İsrail'in 26 Ekim'de İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı değerlendirerek, "İsrail rejiminin aksine İran, gerilimi tırmandırma peşinde değil; ancak Meşru Savunma Hakkımızı saklı tutuyoruz," dedi.

Erakçi, uluslararası toplumun, Tel Aviv'in saldırganlık eylemlerini durdurma konusunda başarısız olduğunu vurgulayarak, Gazze'deki durumu eleştirdi ve İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında bu konudaki çözüm arayışına değindi.

Terörizmle Mücadele Vurgusu

Dar ve Erakçi, görüşmelerinde terörizm meselesine de eğildi. Erakçi, bölgedeki terörizme karşı işbirliği yapma yönündeki taahhütlerini yineledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ise, "İsrail'in Orta Doğu'daki askeri saldırganlığını ve masum sivillere yönelik eylemlerini kınıyoruz," dedi. Ayrıca, Pakistan'ın 1967 öncesi sınırlara dayalı Filistin devleti kurulmasını desteklediğini belirtti ve Filistinlilerin kendilerine kader tayin etme hakklarının savunulması gerektiğini dile getirdi.

Ortak Çabaların Güçlendirilmesi

Dar, İranlı mevkidaşı ile sınır yönetimi ve güvenlik konularında işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. Her iki ülkenin de bölgede barışı tehdit eden aşırılıkçı unsurlara karşı ortak çabaya devam etme taahhüdü sağladıklarının altını çizdi.