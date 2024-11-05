DOLAR
34,34 0,01%
EURO
37,49 -0,28%
ALTIN
3.021,85 0,01%
BITCOIN
2.365.443,25 -2,14%

Pakistan ve İran Dışişleri Bakanları İslamabad'da Bir Araya Geldi

Pakistan ve İran, bölgesel işbirliği ve Filistin meselesini görüştü.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 16:33
Pakistan ve İran Dışişleri Bakanları İslamabad'da Bir Araya Geldi

Pakistan ve İran Dışişleri Bakanları İslamabad'da Buluştu

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile birlikte başkent İslamabad'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan, ortak basın toplantısında uluslararası meseleler üzerine değerlendirmelerde bulundular.

İsrail'in Agresif Politikasına Tepki

Toplantının ardından konuşan İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İsrail'in 26 Ekim'de İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı değerlendirerek, "İsrail rejiminin aksine İran, gerilimi tırmandırma peşinde değil; ancak Meşru Savunma Hakkımızı saklı tutuyoruz," dedi.

Erakçi, uluslararası toplumun, Tel Aviv'in saldırganlık eylemlerini durdurma konusunda başarısız olduğunu vurgulayarak, Gazze'deki durumu eleştirdi ve İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında bu konudaki çözüm arayışına değindi.

Terörizmle Mücadele Vurgusu

Dar ve Erakçi, görüşmelerinde terörizm meselesine de eğildi. Erakçi, bölgedeki terörizme karşı işbirliği yapma yönündeki taahhütlerini yineledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ise, "İsrail'in Orta Doğu'daki askeri saldırganlığını ve masum sivillere yönelik eylemlerini kınıyoruz," dedi. Ayrıca, Pakistan'ın 1967 öncesi sınırlara dayalı Filistin devleti kurulmasını desteklediğini belirtti ve Filistinlilerin kendilerine kader tayin etme hakklarının savunulması gerektiğini dile getirdi.

Ortak Çabaların Güçlendirilmesi

Dar, İranlı mevkidaşı ile sınır yönetimi ve güvenlik konularında işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. Her iki ülkenin de bölgede barışı tehdit eden aşırılıkçı unsurlara karşı ortak çabaya devam etme taahhüdü sağladıklarının altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meloni ve Rutte NATO Gündemini Değerlendirdi
2
Nijerya'da Protestolar Sonrası Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı
3
İspanya, Sel Felaketinden Etkilenen Bölgeler İçin Acil Ekonomik Yardım Paketi Açıkladı
4
Mercan Selçuk Dans Topluluğu’ndan Timur Selçuk’a Saygı
5
Samsun'da 'Geleceğe Yön Veren Kadınlar' Programı
6
Putin'den Batı'nın Ukrayna Politikasına Eleştiri
7
Karadeniz'de Fırtına Uyarısı

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek