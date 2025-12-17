Palancıoğlu AB Toplantısı'nda Türkiye'nin Haklarını Savundu

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, İstanbul'da gerçekleştirilen Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi 33’üncü Türkiye Çalışma Grubu Toplantısına katıldı.

Toplantıda ana mesajlar

Avrupa’dan ve Türkiye’den yerel yöneticilerin buluştuğu toplantıda Başkan Palancıoğlu, Türkiye-Avrupa ilişkilerinin güçlendirilmesi için yapılması gerekenleri paylaştı. Palancıoğlu, “3 yıl önce 4 Aralık’ta Kayseri’mizde Anadolu’da bu toplantıyı gerçekleştirmiştik. Bugün Avrupa Bölgeler Komitesi’nin 33. toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılar hem Türkiye hem Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilişkilerin gelişmesine vesile oluyor” dedi.

Palancıoğlu, “Avrupa-Türkiye ilişkileri uzun süredir maalesef adalet ve eşitlik temelinden uzaktır” vurgusunu yaparak, “Türkiye özellikle FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadele etmiş ve etmeye devam edecektir. Şu anda artık herhangi bir sıkıntının ve güvenlik sorununun yaşanmadığı bir ülke konumuna gelmiştir. Özellikle son yüzyılın en büyük depremini yaşamış ve bu yaraları saran bir ülkeden bahsediyoruz. Birçok ülkenin cesaret edemeyeceği yaklaşık 500 bine yakın konut inşa edilmiştir. Dolayısıyla Türkiye farklı krizleri yönetmek zorundadır” diye konuştu.

Gazze eleştirisi ve insan hakları vurgusu

Toplantıda dikkat çeken bir diğer konu ise Gazze oldu. Palancıoğlu, “Demokratik haklardan bahsediyoruz ama demokrasi eğer Avrupa’da işliyorsa masum 50 binin üzerinde bir sivilin öldüğü Gazze ile ilgili niye hiç kimse bir şey yapamıyor niye bahsedemiyor. Savunmasız bir ortamda Gazze ile ilgili Avrupa Birliği’nin duruşunu net bir şekilde görmek isterdim. Biz Ukrayna’daki, Rusya’daki sivil ölümlerine de karşıyız” ifadelerini kullandı.

Gümrük birliği, vize ve diyalog çağrısı

Palancıoğlu, Türkiye-AB ilişkilerinin zarar görmemesi gerektiğini belirterek gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestliği ve şeffaf diyalog kanallarının açılması taleplerini tekrar etti. “Özellikle sanayicilerimizin Avrupa’ya girişi, vize alması çok zorlaşmıştır. Akademisyenlerin ve iş insanlarının seyahat kolaylığı konusunda destek sağlanmalı” dedi.

AB genişlemesi ve üyelik perspektifi

Genişleme konusuna da değinen Palancıoğlu, “4 Kasım’da Brüksel’de Avrupa Birliği Genişleme Zirvesinde temsilcilerin çoğu genişlemenin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu kabul etmiştir. Türkiye yıllardır sabırla bekliyor. Türkiye gibi güçlü bir ülkenin Avrupa Birliği’ne katacağı çok şey var. Avrupa Birliği’nin de desteklerini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

İklim başarıları ve Kayseri projeleri

Palancıoğlu, Türkiye’nin iklim alanındaki ilerlemelerine dikkat çekti: “İklim Değişikliği Başkanlığı kurulmuştur. Belediyelerde iklim değişikliği müdürlüğü, geri dönüşüm müdürlüğü, sıfır atık müdürlüğü kurulmuştur.” Kayseri özelinde ise yaptığı çalışmaları anlattı: “Kayseri’deki Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanıyım. Sürekli iklim değişikliğine uyum sürecinde sıfır karbon politikası gereği yeşil dönüşüme uygun üretim yapmak için altyapıyı hazırlıyoruz. Biz belediye olarak Türkiye’de belki nadir sayıda geri dönüşüm çalışması yapan belediyelerden biriyiz. Yaklaşık 600.000 nüfuslu ilçede geri dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Parklarımızda güneş enerjisi ile çalışan ışıklandırma ve enerji tasarrufuna uygun altyapı çalışmaları yapılıyor. AB hibesi ile tarımda su çıkarma faaliyetlerini güneş enerjisi ile destekliyoruz. Ayrıca 2026’da İklim Değişikliği Zirvesini Türkiye’de gerçekleştireceğiz.”

Gençlik, eğitim ve yerel iş birliği

Yerel yönetimlerin sosyal politikalarına da değinen Palancıoğlu, aile yapısını koruyacak, gençlerin eğitimine ve yaşlı bakımına yönelik politikaların önemine işaret etti. Belediye olarak eğitime verdiği önemi örneklerle aktardı: “Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz. 26 adet okul yaptım. Bunlardan biri Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi. 18 adet kütüphane yaptım. Gecemiz gündüzümüz çocuklarla ilgili.”

Palancıoğlu, belediyeler arası değişim programlarının finansmanının artırılması, yerel ve bölgesel yönetimlerin AB ile iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulunarak sözlerini sonlandırdı: “Yerel yönetimlerin AB ile iş birliği süreci ve demokratik yönetişim konularının ele alındığı toplantıda verdiğimiz mesajların, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki diyaloğu güçlendirmesini ve geleceğe katkı sunmasını diliyorum. İnşallah sizleri Kayseri’de tekrar ağırlamak mümkün olur.”

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGELER KOMİTESİ 33’ÜNCÜ TÜRKİYE ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI’NA KATILDI.