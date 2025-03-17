Palandöken'de 135 Santimetre Kar Kalınlığıyla Kış Sezonu Zirveye Ulaştı

Palandöken kayak merkezinde ölçülen 135 santimetre kar kalınlığı, Türkiye'deki en yüksek seviyeye ulaştı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 11:35
Palandöken'de 135 Santimetre Kar Kalınlığıyla Kış Sezonu Zirveye Ulaştı

Kış Sezonunda Palandöken Öne Çıkıyor

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Palandöken, bu kış sezonunda en fazla kar kalınlığıyla dikkat çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Palandöken'de kar kalınlığı 135 santimetre olarak ölçüldü, bu da bölgenin kayak tutkunları için ideal bir ortam sunduğunu gösteriyor.

Diğer Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlıkları

Palandöken'i takip eden kayak merkezleri arasında Ergan 118 santimetre, Nemrut 108 santimetre ve Konaklı 98 santimetre ile sıralanıyor. Diğer merkezlerde kar kalınlıkları ise şöyle:

  • Kartalkaya: 87 santimetre
  • Sarıkamış: 74 santimetre
  • Uludağ: 59 santimetre
  • Hakkari: 57 santimetre
  • Hesarek: 52 santimetre
  • Erciyes: 45 santimetre
  • Çambaşı, Mersivan ve Zigana: 36 santimetre
  • Kop ve Yıldız: 35 santimetre
  • Kartepe: 27 santimetre
  • Yalnızçam: 26 santimetre
  • Gevaş: 3 santimetre
  • Davraz: 2 santimetre
  • Akdağ: 1 santimetre

Hava Durumu Bilgileri

Kayak merkezlerindeki hava durumu da dikkat çekiyor. İşte bazı kayak merkezlerinde beklenen hava durumları:

  • Palandöken PB28
  • Ergan SY612
  • Nemrut PB512
  • Konaklı PB311
  • Kartalkaya SY711
  • Sarıkamış PB114
  • Uludağ GSY511
  • Erciyes HSY514
  • Hakkari PB-38
  • Hesarek ÇB313
  • Çambaşı ÇB815
  • Zigana GSY1219
  • Mersivan PB816
  • Kop PB113
  • Yıldız SY920
  • Kartepe GYS1215
  • Yalnızçam PB-610

(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, SY: Sağanak yağışlı, HSY: Hafif sağanak yağışlı)

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