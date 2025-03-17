Palandöken'de 135 Santimetre Kar Kalınlığıyla Kış Sezonu Zirveye Ulaştı

Kış Sezonunda Palandöken Öne Çıkıyor

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Palandöken, bu kış sezonunda en fazla kar kalınlığıyla dikkat çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Palandöken'de kar kalınlığı 135 santimetre olarak ölçüldü, bu da bölgenin kayak tutkunları için ideal bir ortam sunduğunu gösteriyor.

Diğer Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlıkları

Palandöken'i takip eden kayak merkezleri arasında Ergan 118 santimetre, Nemrut 108 santimetre ve Konaklı 98 santimetre ile sıralanıyor. Diğer merkezlerde kar kalınlıkları ise şöyle:

Kartalkaya: 87 santimetre

Sarıkamış: 74 santimetre

Uludağ: 59 santimetre

Hakkari: 57 santimetre

Hesarek: 52 santimetre

Erciyes: 45 santimetre

Çambaşı, Mersivan ve Zigana: 36 santimetre

Kop ve Yıldız: 35 santimetre

Kartepe: 27 santimetre

Yalnızçam: 26 santimetre

Gevaş: 3 santimetre

Davraz: 2 santimetre

Akdağ: 1 santimetre

Hava Durumu Bilgileri

Kayak merkezlerindeki hava durumu da dikkat çekiyor. İşte bazı kayak merkezlerinde beklenen hava durumları:

Palandöken PB28

Ergan SY612

Nemrut PB512

Konaklı PB311

Kartalkaya SY711

Sarıkamış PB114

Uludağ GSY511

Erciyes HSY514

Hakkari PB-38

Hesarek ÇB313

Çambaşı ÇB815

Zigana GSY1219

Mersivan PB816

Kop PB113

Yıldız SY920

Kartepe GYS1215

Yalnızçam PB-610

(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, SY: Sağanak yağışlı, HSY: Hafif sağanak yağışlı)