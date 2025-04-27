Palandöken Ekonomi Forumu Devam Ediyor: Erzurum’un Geleceği Davos Olabilir

Palandöken Ekonomi Forumu Erzurum’da Sürüyor
Erzurum'da düzenlenen ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Turizm Başkenti ilan edilen şehrin ilk Palandöken Ekonomi Forumu devam ediyor. Forum, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde farklı ülkelerden katılımcıların yer aldığı oturumlarla sürdürülüyor.
Başkan Sekmen'den İş Dünyasına Çağrı
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, forumun amacı ve önemi üzerine açıklamalarda bulundu. Sekmen, forumun sadece ulusal değil, uluslararası düzeyde de önemli iş insanları, siyasiler ve diplomatlar tarafından katıldığını belirtti. Başkan Sekmen, "Bu şehrimiz açısından çok önemli bir gelişme." dedi.
Forum Her Yıl Tekrar Edilecek
Sekmen, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen forumun her yıl tekrarlanacağını müjdeledi. Türkiye’nin küresel düzeydeki rolüne dikkat çeken Sekmen, "Türkiye, ekonomik sorunlar ve savunma sorunları gibi konularda önemli bir konumda. Gelişen savunma sanayimiz ve güçlü ordumuz sayesinde dünya ile daha yakın ilişkiler kuruyoruz." ifadelerini kullandı.
Yatırımcılar İçin Cazibe Merkezi
Başkan Sekmen, Erzurum'un yatırımcılar için bir cazibe merkezi olduğunu vurgulayarak, hem yerli hem de yabancı iş adamlarını şehre yatırım yapmaya davet etti. "Yatırımcılarımıza teşvik imkânı sunarak destek olacağız." şeklinde konuştu.
Uluslararası Katılımlar ve İşbirlikleri
Forumun ilk olmasına rağmen başarılı geçtiğini belirten Hong Kong kökenli bir firmanın Türkiye-Avrupa Başkanı Destan Bezmen, "Çok kaliteli katılımcılar ve etkileyici paneller var. Organizasyonun geleceği için büyük bir umut besliyorum." dedi. Sekmen, Erzurum’un gelecekte Davos benzeri bir konumda olmasını hedefleyerek, yatırımcıların şehirde hem dinlenip hem de iş yapabileceği bir ortam oluşturacaklarını ifade etti. "Her türlü desteği vereceğiz, Erzurum yatırım için hazır!" Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da ilk kez düzenlenen "Palandöken Ekonomi Forumu" son gününde oturumlarla devam ediyor. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da ilk kez düzenlenen "Palandöken Ekonomi Forumu" son gününde oturumlarla devam ediyor.
Gelecek Vizyonu
Sekmen, Erzurum’un gelecekte Davos benzeri bir konumda olmasını hedefleyerek, yatırımcıların şehirde hem dinlenip hem de iş yapabileceği bir ortam oluşturacaklarını ifade etti. "Her türlü desteği vereceğiz, Erzurum yatırım için hazır!"
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da ilk kez düzenlenen "Palandöken Ekonomi Forumu" son gününde oturumlarla devam ediyor.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da ilk kez düzenlenen "Palandöken Ekonomi Forumu" son gününde oturumlarla devam ediyor.