Palandöken Ekonomi Forumu'nda Yapay Zeka Tartışmaları

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" olarak belirlenen Erzurum'da ilk defa gerçekleşen Palandöken Ekonomi Forumu, yapay zeka konularını derinlemesine ele aldı. Forumun son gününde düzenlenen "Geleceği Hızlandırmak: Yapay Zekanın Dönüştürdüğü Endüstri ve Hizmetler" oturumu, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde gerçekleştirilen forumda, Birleşik Arap Emirlikleri'nden girişimci ve yönetici Tariq Qureishy, "Dönüşümü Anlamak Geleceğe Yön Vermek" başlığı altında kapsamlı bir sunum yaptı. Qureishy, teknoloji ve yapay zeka ile dijitalleşmenin yanı sıra etik değerler üzerine önemli noktalara değindi.

Yapay zeka dünyasına geçişle birlikte zihniyet ve iş yapış şekillerinde köklü bir değişim yaşanması gerektiğini vurgulayan Qureishy, gelecekte teknolojiyle birlikte sağlık alanında devrimler olabileceğine dikkat çekti. "Bugün 150 yaşına kadar yaşayacak bir çocuk doğdu. Önümüzdeki 10 yıl içinde yapay zeka, birçok hastalığı ortadan kaldıracak," dedi.

Oturum sırasında, moderatör tarafından 27 Nisan 2035 tarihini simüle eden bir haber bülteni üzerinden sorular yöneltildiğinde, Qureishy geleceğe dair öngörülerini açıkladı. "Hepimiz birer 'dijital ikiz' sahibi olacağız ve tıbbi hatalar %90 oranında azalacak," ifadelerini kullandı.

Sözlerini dinleyicilere yönelik bir soru ile tamamlayan Qureishy, "Peki siz bu dünyaya hazır mısınız?" diyerek, yalnızca bir kişinin el kaldırması üzerine o kişiyle tanışmak istediğini belirtti. Bu durum, katılımcıların geleceğe dair hazır olup olmadıklarına dair bir düşünce yarattı.

Qureishy, değişim ve gelişime dair yorumlarını artırarak, sosyal, siyasi ve iş dünyasındaki değişimlerin teknolojik ilerleme kadar hızlı olmadığını kaydetti. "Bugün her sektör değişiyor. Bu yüzden sadece dijital değil, toplumsal dönüşüm de kaçınılmaz," dedi.

Gelecek için en temel unsurun güven olduğunun altını çizen Qureishy, "Eğer veriye, bilgiye güvenmezsek yapay zeka bir 'kitle imha silahı' haline dönüşebilir. Eğitim ve etik değerleri inşa etmek zorundayız," ifadelerini kullandı. Sevgi, empati ve insanlık perspektifinin geleceği şekillendirmede kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da ilk kez düzenlenen "Palandöken Ekonomi Forumu"nun son gününde, "Geleceği Hızlandırmak: Yapay Zekanın Dönüştürdüğü Endüstri ve Hizmetler" oturumu gerçekleştirildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden girişimci ve yönetici Tariq Qureishy (sol 2) "Dönüşümü Anlamak Geleceğe Yön Vermek" konulu sunumunda teknoloji, yapay zeka ve dijitalleşmeden etik değerlere uzanan konulara değindi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da ilk kez düzenlenen "Palandöken Ekonomi Forumu"nun son gününde, "Geleceği Hızlandırmak: Yapay Zekanın Dönüştürdüğü Endüstri ve Hizmetler" oturumu gerçekleştirildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden girişimci ve yönetici Tariq Qureishy (sol 2) "Dönüşümü Anlamak Geleceğe Yön Vermek" konulu sunumunda teknoloji, yapay zeka ve dijitalleşmeden etik değerlere uzanan konulara değindi.