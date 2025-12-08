Palandöken Geçidi'nde Kar Engeli: Erzurum-Tekman Yolu'nda Araçlar Yolda Kaldı
Buzlanma sürücüleri zorladı
Erzurum’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzurum-Tekman kara yolu üzerindeki Palandöken geçidinde yoğun kar sonrası bazı araçlar yolda kaldı.
Buzlanma nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, yoldan geçen diğer sürücülerin halat yardımıyla çekilerek kurtarıldı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yağışlı havanın etkili olmaya devam edeceğini belirterek, yollarda yaşanabilecek buzlanma konusunda sürücüleri uyardı.
