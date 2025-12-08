DOLAR
Palandöken Geçidi'nde Kar Engeli: Erzurum-Tekman Yolu'nda Araçlar Yolda Kaldı

Erzurum-Tekman kara yolunun Palandöken geçidinde kar ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı; sürücüler halatla kurtarıldı, Meteoroloji uyarıyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:52
Buzlanma sürücüleri zorladı

Erzurum’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzurum-Tekman kara yolu üzerindeki Palandöken geçidinde yoğun kar sonrası bazı araçlar yolda kaldı.

Buzlanma nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, yoldan geçen diğer sürücülerin halat yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yağışlı havanın etkili olmaya devam edeceğini belirterek, yollarda yaşanabilecek buzlanma konusunda sürücüleri uyardı.

