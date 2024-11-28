Palandöken Kayak Sezonu Başladı: Kar Kalınlığı 82 Santimetre

Palandöken Kayak Sezonu Eğlencelerle Başladı

Kar kalınlığının 82 santimetreye ulaştığı, Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon heyecanı başladı. Erzurum'da etkili olan yağışlarla birlikte pistlerin hazırlanması için hummalı bir çalışma yürütüldü ve kayakseverler için ideal bir ortam oluşturuldu.

İlk Güne Özel Ücretsiz Teleferik

Bugün sezonun açılışında, teleferiklerden ücretsiz yararlanan çok sayıda kayak tutkunu, güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı. Kayakseverlerden Kıvanç Kütüker, "Pistlerde ilk gün olmasına rağmen kalın bir kar tabakası var. Çok güzel bir kar yapısı. Toz karda kaymak çok daha zevkli oluyor," dedi.

Palandöken'de Kayak Keyfi

İstanbul'dan gelen Güneş Tiryaki ise, "Pistler çok güzel. Uzun zamandır bekliyorduk. Haberi duyunca hemen geldik. Bir hafta kadar kalıp kayak yaptıktan sonra tekrar İstanbul'a döneceğim," şeklinde konuştu. Sezonun ilerleyen günlerinde kayak merkezinde resmi bir açılış programının düzenleneceği biliniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kar kalınlığının 82 santimetreye ulaştığı, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon başladı. Teleferiklerden ilk güne özel ücretsiz faydalanan ziyaretçiler, güneşli havada sezonun ilk kayak keyfini yaşadı.

Kar kalınlığının 82 santimetreye ulaştığı, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon başladı. Teleferiklerden ilk güne özel ücretsiz faydalanan ziyaretçiler, güneşli havada sezonun ilk kayak keyfini yaşadı.