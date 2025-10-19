Palau bayraklı 'Astoria Grande' Kruvaziyer Alanya Limanı'na Demirledi

Palau bayraklı Astoria Grande, 193 metre uzunluğunda, 867 yolcu ve 439 personelle Alanya Limanı'na demirledi; turistler kentte gezdi, gemi akşam İzmir'e hareket edecek.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 10:43
Kruvaziyer sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı, turistler kent merkezinde zaman geçirdi

Palau bayraklı 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Antalya'dan demir aldıktan sonra rotasını Alanya'ya çeviren 193 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde ilçeye ulaştı.

Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu Rus olmak üzere 867 yolcu ve 439 personel bulunuyor. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret edip alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi.

Lüks gemi, akşam saatlerinde İzmir'e hareket edecek.

