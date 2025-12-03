Pamukkale'de Engelli Şahıs Evinde Boğazı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki engelli Erkan Menteş, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Olay

Olay, Pamukkale'ye bağlı Dokuzkavaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dışarıda işleri olan Erkan Menteş'ten uzun süre haber alamayan eşi eve geldi. Eve giren kadın, kocasını kanlar içinde yerde yatarken buldu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Erkan Menteş'in boğazının kesildiği ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İnceleme ve Soruşturma

Olay yeri inceleme ekipleri, Menteş'in yanında bir kesici alet buldu ve delil olarak el koydu. Yapılan çalışmaların ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

