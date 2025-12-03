Pamukkale'de Engelli Şahıs Evinde Boğazı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu

Denizli Pamukkale'de 51 yaşındaki engelli Erkan Menteş, Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki evinde boğazı kesilmiş halde bulundu; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 14:53
Pamukkale'de Engelli Şahıs Evinde Boğazı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu

Pamukkale'de Engelli Şahıs Evinde Boğazı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki engelli Erkan Menteş, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Olay

Olay, Pamukkale'ye bağlı Dokuzkavaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dışarıda işleri olan Erkan Menteş'ten uzun süre haber alamayan eşi eve geldi. Eve giren kadın, kocasını kanlar içinde yerde yatarken buldu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Erkan Menteş'in boğazının kesildiği ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İnceleme ve Soruşturma

Olay yeri inceleme ekipleri, Menteş'in yanında bir kesici alet buldu ve delil olarak el koydu. Yapılan çalışmaların ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ'NİN PAMUKKALE İLÇESİNE YAŞAYAN ERKAN MENTEŞ (51), EVİNDE BOĞAZINDAN KESİLMİŞ ŞEKİLDE ÖLÜ...

DENİZLİ'NİN PAMUKKALE İLÇESİNE YAŞAYAN ERKAN MENTEŞ (51), EVİNDE BOĞAZINDAN KESİLMİŞ ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNDU.

DENİZLİ'NİN PAMUKKALE İLÇESİNE YAŞAYAN ERKAN MENTEŞ (51), EVİNDE BOĞAZINDAN KESİLMİŞ ŞEKİLDE ÖLÜ...

İLGİLİ HABERLER

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orhangazi'de Traktör Dereye Yuvarlandı: 78 Yaşındaki Sürücü Vinçle Kurtarıldı
2
Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 90 Gram Esrar ve 41 Ecza
3
NEÜ ile TÜİK Arasında Büyük Veri İş Birliği Toplantısı
4
İskenderun'da 6 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Tutuklandı
5
Tortum Uzundere YEG, IPARD III-LEADER'de Türkiye Birincisi — 14 milyon 885 bin 598 TL
6
Merkezefendi'de 5. Engelsiz Fest coşkusu
7
Diyarbakır'da 'Anadolu Mirası' Operasyonu: 690 Bizans Sikkesi Ele Geçirildi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?