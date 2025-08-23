DOLAR
Pamukkale'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde çıkan orman yangınına çok sayıda hava ve kara aracıyla müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 16:28
Olay ve müdahale

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler hızla sevk edildi. Yangın, Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Müdahale ekipleri ve kaynaklar

İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel sevk edildi. Ekipler, hem havadan hem de karadan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalarda gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak.

