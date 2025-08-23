Pamukkale'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale

Olay ve müdahale

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler hızla sevk edildi. Yangın, Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Müdahale ekipleri ve kaynaklar

İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel sevk edildi. Ekipler, hem havadan hem de karadan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalarda gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.