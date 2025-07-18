Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Acıpayam Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Yeşilyuva Ayakkabıcılar Kooperatifi arasında önemli bir protokol imzalanacak. Bu işbirliği, ayakkabıcılık sektöründe nitelikli eleman açığını kapatma hedefiyle hayata geçirilecek.

Eğitim-Üretim-İstihdam Zinciri

İmzalanan kapsamlı protokol, ayakkabıcılık eğitimi görecek öğrenciler için eşsiz fırsatlar sunacak. Protokolün getirdiği düzenlemeler ile öğrencilerin maddi destek alması ve mezuniyet sonrası iş hayatına hızlı bir geçiş yapması garantilenecek.

5.500 TL Staj Ücreti

Bu eğitim programı çerçevesinde staj yapan her öğrenciye aylık 5.500 TL ödeme yapılacak. Bu sayede öğrencilerin eğitim süreçlerinde maddi olarak rahatlamaları sağlanacak.

Burs İmkanları

Programa ilk iki sıradan yerleşen başarılı öğrencilere özel burs fırsatları sunulacak. Böylece akademik başarı teşvik edilecek ve yetenekli gençler sektöre kazandırılacak.

Üretim ve İstihdam

Üniversite ve kooperatif işbirliği ile toplamda 1000 çift ayakkabı üretilecek. Protokolün en önemli maddelerinden biri de mezun olan 20 öğrencinin, öğrenim alanlarına uygun şekilde doğrudan istihdam edilmesi olacak.