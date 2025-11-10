Pamukova'da 16 km Sıcak Asfalt: 6 Mahalle Yeni Yüzüne Kavuştu

Pamukova yolları 16 kilometrelik sıcak asfalt seferberliğiyle yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova kırsal mahallerinde başlattığı kapsamlı yol çalışmasıyla bölgeye yeni bir görünüm kazandırdı. 16 kilometrelik sıcak asfalt serimi çerçevesinde yürütülen çalışmalar, halkın ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor.

Çalışmanın kapsamı ve hedeflenen bölgeler

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri, Pamukova'da Mekece, Fevziye, Eğriçay, Şeyhvarmaz ve Hayrettin mahalleleriyle başlayan serimin ardından son olarak Cihadiye Mahallesi'nde işleme başladı. Toplamda 6 mahallenin grup yolları, cadde ve sokaklarında yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İlçe merkezine ve şehir merkezine ulaşımda kritik rol oynayan bu güzergâhlar, çalışmalar tamamlandığında sil baştan yenilenmiş şekilde hizmete açılacak. Ekipler, ihtiyaç duyulan tüm noktalarda asfalt serimini titizlikle sürdürdü.

Hizmet ve kalite vurgusu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve 16 ilçede sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarına Pamukova yatırımıyla bir yenisini daha ekleyerek yolların dayanıklılığını ve sürüş konforunu artırmayı amaçlıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında tüm grup yolları adeta tablo gibi işlendi.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, PAMUKOVA KIRSAL MAHALLERİNDE BAŞLATTIĞI 16 KİLOMETRELİK SICAK ASFALT SERİM ÇALIŞMASI ÇERÇEVESİNDE MEKECE, FEVZİYE, EĞRİÇAY, ŞEYHVARMAZ VE HAYRETTİN’E YAPTIĞI DOKUNUŞLA YEPYENİ BİR YÜZ KAZANDIRDI.