Pamukova'da 16 km Sıcak Asfalt: 6 Mahalle Yeni Yüzüne Kavuştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova'da 16 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasıyla Mekece, Fevziye, Eğriçay, Şeyhvarmaz, Hayrettin ve Cihadiye yollarını yeniledi.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:53
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova kırsal mahallerinde başlattığı kapsamlı yol çalışmasıyla bölgeye yeni bir görünüm kazandırdı. 16 kilometrelik sıcak asfalt serimi çerçevesinde yürütülen çalışmalar, halkın ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor.

Çalışmanın kapsamı ve hedeflenen bölgeler

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri, Pamukova'da Mekece, Fevziye, Eğriçay, Şeyhvarmaz ve Hayrettin mahalleleriyle başlayan serimin ardından son olarak Cihadiye Mahallesi'nde işleme başladı. Toplamda 6 mahallenin grup yolları, cadde ve sokaklarında yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İlçe merkezine ve şehir merkezine ulaşımda kritik rol oynayan bu güzergâhlar, çalışmalar tamamlandığında sil baştan yenilenmiş şekilde hizmete açılacak. Ekipler, ihtiyaç duyulan tüm noktalarda asfalt serimini titizlikle sürdürdü.

Hizmet ve kalite vurgusu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve 16 ilçede sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarına Pamukova yatırımıyla bir yenisini daha ekleyerek yolların dayanıklılığını ve sürüş konforunu artırmayı amaçlıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında tüm grup yolları adeta tablo gibi işlendi.

