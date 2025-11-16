Pamukova'da Zirai Don: Üzüm Verimi Yüzde 80 Düştü

Pamukova'da zirai don üzüm üretimini vurdu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kış başında yetiştirilmeye başlanan, Temmuz ayında hasadına başlanıp Ekim ile Kasım ayının ortalarına kadar devam eden üzüm üretimi bu yıl çiftçiyi yüzüstü bıraktı. Geçmiş yıllarda yaklaşık 85 bin ton rekolte elde edilen ve Türkiye’nin dört bir yanına gönderilen üzümde, hasat dönemindeki zirai don nedeniyle verimde ciddi düşüş yaşandı.

Bu yıl üretimdeki kaybın büyüklüğü çiftçileri hayal kırıklığına uğrattı; bölge üretiminde verim yüzde 80 oranında azalma görüldü ve beklenen rekolte yakalanamadı.

Çiftçinin açıklaması

Çiftçi Umut Cepheci konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bu sene üzümlerimizde zirai dondan kaynaklı olarak kaybımız var. Verimimiz düşük ve bunu yanında hırsızlık olaylarıyla uğraşıyoruz. Yüzde 70-80 oranında zayiatımız var geçen seneye göre ve fiyatlar aynı fakat geçen seneye göre yüksek olması lazımdı verim kaybımızdan dolayı. Toplamada fiyatlar az artı işçilik maliyetleri yükseldi. Hasta yapıldı ama geçen seneye göre verim alamadık. Ayva ve üzüm denince akla ilk olarak Pamukova geliyor ama bu sen öyle bir umudumuz kalmadı nasip olursa seneye devam edeceğiz"

Çiftçiler, verim kaybı ve artan maliyetler karşısında açıklık beklerken, bölge ekonomisini etkileyen bu düşüşün etkileri önümüzdeki dönemlerde daha da hissedilecek.

