DOLAR
35,98 -0,23%
EURO
37,37 0,02%
ALTIN
3.318,96 -0,73%
BITCOIN
3.515.704,62 -1%

Panama, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden Resmen Ayrıldı

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ülkesinin Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden ayrıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 06:20
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 06:20
Panama, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden Resmen Ayrıldı

Panama, Kuşak ve Yol Girişimi'nden Ayrılma Kararını Duyurdu

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ülkesinin Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden ayrılacağını resmen duyurdu. Haftalık basın toplantısında konuşan Mulino, Panama'nın Pekin Büyükelçisi tarafından, anlaşmanın iptalinin 90 gün önceden bildirilmesi için gerekli belgenin Çin'e sunulduğunu ifade etti.

Kararın Gerekçesi

Mulino, alınan kararın tamamen kendi inisiyatifiyle alındığını vurgulayarak, "O dönemde Çin ile bu anlaşmayı imzalayanların neye güvenerek böyle bir adım attığını bilmiyorum. Bunca yıldır Panama'ya ne gibi harika şeyler getirdi? Kuşak ve Yol Girişimi ülkeye ne kazandırdı?" şeklinde konuştu.

Anlaşmanın Durumu

Taraflar arasında karşılıklı olarak imzalanan mutabakat mektubuna göre, anlaşma her üç yılda bir otomatik olarak yenileniyor. Bir sonraki yenilemenin 2026 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyordu ancak taraflardan birinin üç ay önceden bildirimde bulunması koşuluyla anlaşmayı feshetme hakkı bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı'nın Ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 2 Şubat'taki Panama ziyaretinde, Çin'in Panama Kanalı üzerindeki etkisinin azaltılması gerektiğini belirtmişti. "Panama Kanalı'nın egemenliği tartışmaya kapalı." diyen Mulino, Çin ile imzalanan Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki mutabakatı yenilemeyeceklerini Rubio'ya iletti.

Donald Trump'ın Panama Kanalı Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlamasından sonraki ilk konuşmasında, "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Brezilya'nın Kuzeydoğusunda Şiddetli Yağışlar Sel ve Toprak Kaymalarına Neden Oldu: 7 Ölü
2
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Cuma Günü ABD'yi Ziyaret Edecek
3
Doğanşehir'de Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi Temeli Atıldı
4
Panama, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden Resmen Ayrıldı
5
Trump'ın Adayı Russell Vought, Senato'dan Onay Aldı
6
Iğdır Hayvan Pazarı, Şap Hastalığı Nedeniyle Geçici Olarak Kapatıldı

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!