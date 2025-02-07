Panama, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden Resmen Ayrıldı

Panama, Kuşak ve Yol Girişimi'nden Ayrılma Kararını Duyurdu

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ülkesinin Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden ayrılacağını resmen duyurdu. Haftalık basın toplantısında konuşan Mulino, Panama'nın Pekin Büyükelçisi tarafından, anlaşmanın iptalinin 90 gün önceden bildirilmesi için gerekli belgenin Çin'e sunulduğunu ifade etti.

Kararın Gerekçesi

Mulino, alınan kararın tamamen kendi inisiyatifiyle alındığını vurgulayarak, "O dönemde Çin ile bu anlaşmayı imzalayanların neye güvenerek böyle bir adım attığını bilmiyorum. Bunca yıldır Panama'ya ne gibi harika şeyler getirdi? Kuşak ve Yol Girişimi ülkeye ne kazandırdı?" şeklinde konuştu.

Anlaşmanın Durumu

Taraflar arasında karşılıklı olarak imzalanan mutabakat mektubuna göre, anlaşma her üç yılda bir otomatik olarak yenileniyor. Bir sonraki yenilemenin 2026 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyordu ancak taraflardan birinin üç ay önceden bildirimde bulunması koşuluyla anlaşmayı feshetme hakkı bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı'nın Ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 2 Şubat'taki Panama ziyaretinde, Çin'in Panama Kanalı üzerindeki etkisinin azaltılması gerektiğini belirtmişti. "Panama Kanalı'nın egemenliği tartışmaya kapalı." diyen Mulino, Çin ile imzalanan Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki mutabakatı yenilemeyeceklerini Rubio'ya iletti.

Donald Trump'ın Panama Kanalı Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlamasından sonraki ilk konuşmasında, "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.