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Panama Devlet Başkanı Mulino'dan Trump'a Sert Yanıt: 'Kanal Panama'nındır'

Panama Devlet Başkanı Mulino, Trump'ın Panama Kanalı'yla ilgili sözlerine yanıt vererek, 'Kanal Panama'nındır' dedi.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 23:21
Panama Devlet Başkanı Mulino'dan Trump'a Sert Yanıt: 'Kanal Panama'nındır'

Trump'ın Açıklamaları ve Mulino'nun Yanıtı

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Panama Kanalını geri alacağız" açıklamalarına sert bir dille yanıt verdi. Mulino, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Donald Trump tarafından ifade edilen sözleri kapsamlı şekilde reddetmeliyim. Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak" ifadelerini kullandı.

Tepkisini Açıklıyor

Mulino'nun bu yanıtı, Trump'ın Panama Kanalı'nın Çin tarafından kontrol edildiği yönündeki iddialarına verilen bir tepki olarak öne çıkıyor. Mulino, "Dünyada yönetimimize müdahale eden herhangi bir ulusun varlığı söz konusu değildir" görüşünü paylaştı.

Tarihi Anlaşmaya Vurgu

Mulino, konuşmasında Torrijos-Carter Anlaşmasına dikkat çekerek, "Kanal, hiç kimsenin verdiği bir taviz değildi, bu anlaşmanın bir sonucu olarak, 1999'da doruğa ulaşan, kuşaklar boyu süren mücadelenin bir ürünüdür" ifadelerini kullandı. Devlet Başkanı, bu sürecin başarılı bir şekilde yönetildiğini ve "25 yıldır kesintisiz şekilde, ABD de dahil dünya ticaretine hizmet etmek amacıyla bu kanalı sorumlu şekilde yönettik ve genişlettik" şeklinde konuştu.

Uluslararası Hukuka Dikkat Çekti

Son olarak Mulino, "Tarih ve ABD’ye yönelik eylemlerimiz de gösteriyor ki, haklarımızı, anlaşmanın hukuki temelini ve uluslararası hukukun bize verdiği gücü; ülkeler arasındaki ilişkileri yönetmenin ideal yolu olarak kullanacağız" diyerek, Panama'nın uluslararası alandaki konumuna vurgu yaptı.

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