Pandemi sonrası acil servislerde 'üçlü virüs' paniği

Prof. Dr. Recep Tekin, üst solunum yolu enfeksiyonları hastalıklarının arttığını ve acil servislerin pandemi sonrası en yoğun dönemlerini geçirdiğini söyledi.

Pandemi sonrası üst solunum yolu enfeksiyonları, influenza, grip ve Covid-19 hastalıkları nedeniyle hastaneler ve aile sağlığı merkezleri yoğunluk yaşamaya devam ediyor. Acil servislerdeki hasta sayısının artmasının yanında yoğun bakım servislerinde de yatışlarda yükseliş olduğu ifade edildi.

ACİL SERVİSLERDE ÜÇLÜ VİRÜS ALARMI

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Tekin, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Tekin, pandemi sonrasında viral enfeksiyonların bu yıl yoğun olarak görüldüğü bilgisini aktardı. Özellikle havanın soğuması ile birlikte farklı türde enfeksiyonların artmasında etkili oluyor. Son dönemlerde acil servislerin enfeksiyon hastalıkları ile dolup taştığının altını çizen Tekin, İnfluenza virüsünün yanı sıra Covid-19 ile rinovirüsü olarak üç virüsün bir arada görüldüğünden bahsediyor.

Tekin, influenza virüsünün yaygın olduğunu belirterek, “İnfluenza virüsünün belirtileri; ateş, halsizlik, vücutta ağrı, boğazda yanma hissi gibi semptomlar çok ön plana çıkmaktadır. Böylelikle hastalar acil servislere de başvurabilmektedir. Özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik akciğer hastalığı olan, diyabet hastalığı gibi altta yatan hastalığı olanlar bu dönemi daha ağır geçirebiliyor. Bu noktada korunma tedbirleri çok önemlidir. Özellikle okul çağındaki çocukların bu tür semptomları varsa, velilerden isteğimiz çocuklarını birkaç gün okula göndermemektir. Evde çocukların izole edilmesi bu konuda çok önemlidir. Bunun yanında yaşlı kesime özellikle mevsimsel geçiş döneminde influenza aşılarını öneriyoruz. Maalesef bu sene grip aşısına ilgi olmadı. Yaşlı kesimin toplu alana girişinde maske takması çok önemlidir. Çünkü biliyoruz ki havaların soğumasıyla birlikte kalabalık ortamlarda virüsler daha sık bulunuyor” dedi.



MASKE MESAFE VE HİJYE KURALLARINA DİKKAT

Tekin, viral enfeksiyonlar için koruyucu olan maske, mesafe ve temizlik kuralını hatırlattı. Covid-19 pandemi döneminden alışık olduğumuz maskenin öneminin tekrar gün yüzüne çıkması gerektiğini vurgulayan Tekin, özellikle bu dönemde maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edilmesini istedi.