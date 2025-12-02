Papa 14. Leo Beyrut'ta 150 Bin Kişiyle Barış Çağrısı

Ayin ve liman ziyareti

Papa 14. Leo, Beyrut sahilinde 150 bin kişinin katılımıyla düzenlenen ayini yönetti ve Lübnan ziyaretinin son gününde Beyrut Limanını ziyaret etti. Liman, 2020 yılında 200’den fazla kişinin ölümüne, 7 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan patlamanın meydana geldiği yer olarak biliniyor. Limanda dua eden Papa, patlamada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların aileleriyle buluştu.

Papa'nın güçlü barış mesajı

Papa, Fransızca konuşmasında Lübnan ve Orta Doğu için barış çağrısında bulundu. Konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan’ın güzelliğini yoksulluk ve acılar gölgeliyor. Patlamanın gerçekleştiği yerde dua etmek için limanı ziyaret ettim. Ülkenizin güzelliği, sizi etkileyen birçok sorun, kırılgan ve çoğu zaman istikrarsız siyasi ortam, üzerinize çöken ekonomik kriz, korkuları yeniden canlandıran şiddet ve çatışmalar tarafından gölgede bırakılıyor. Lübnan, ayağa kalk! Adalet ve kardeşliğin yurdu ol! Acılarınızı ve umutlarınızı yüreğimde taşırken, bu toprakların her zaman aydınlanması için dua ediyorum. Aynı şekilde Lübnan’ın umutla ayakta kalması için de dua ediyorum. Bu toprakların eski ihtişamına kavuşması için hepimizin çabalarını birleştirmemiz gerekiyor. Barış ve adaletin galip geleceği, herkesin birbirini kardeş olarak tanıyacağı birleşik bir Lübnan hayalini uyandıralım"

Orta Doğu'da yeni yaklaşıma vurgu

Papa, bölgedeki kalıcı barış için şu çağrıyı yineledi:

"Orta Doğu’da intikam ve şiddet zihniyetini reddetmek, siyasi, toplumsal ve dini ayrışmaları aşmak, uzlaşma ve barış adına yeni sayfalar açmak için yeni yaklaşımlara ihtiyaç var. Savaşın dehşeti içinde karşılıklı düşmanlık ve yıkımın yolu, herkesin gözü önünde acınası sonuçlar doğuracak şekilde çok uzun süre katedildi. Rotamızı değiştirmemiz gerekiyor. Kalplerimizi barış için eğitmeliyiz"

Evrensel dualar ve uluslararası çağrı

Papa ayrıca, geçtiğimiz hafta ordunun yönetime el koyduğu Batı Afrika ülkesi Gine Bissau’daki karışıklıkların çözümü ve Hong Kong’daki yangın faciasında hayatını kaybeden 156 kişi için dua etti. Lübnan halkına son barış mesajını iletirken uluslararası topluma da çağrıda bulundu:

"Özellikle sevgili Lübnan için dua ediyorum. Uluslararası toplumdan bir kez daha diyalog ve uzlaşı süreçlerini teşvik etmek için elinden geleni yapmasını rica ediyorum. Burada ve savaş ve şiddetin vurduğu tüm ülkelerde siyasi ve toplumsal otoriteyi elinde bulunduranlara yürekten bir çağrıda bulunuyorum. Barış çağrısı yapan halklarınızın çığlığına kulak verin"

Veda konuşması: Silahlar yerine diyalog

Ayinin ardından sahilden ayrılarak Vatikan’a dönmek üzere havalimanına geçen Papa 14. Leo, burada Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve veda için toplanan yetkililere kısa bir konuşma yaptı. Beyrut Limanı izlenimlerini aktarırken şunları söyledi:

"Beyrut Limanı’na yaptığım kısa ziyarette, patlamanın bölgeyi harap ettiği, çok sayıda can kaybına neden olduğu olaydan derinden etkilendim"

Ayrıca barış temasını yeniden vurgulayarak şunları ekledi:

"Barış özlemimi yürekten bir çağrıyla dile getiriyorum: Saldırılar ve düşmanlıklar son bulsun. Silahlı mücadelenin hiçbir fayda sağlamadığını kabul etmeliyiz. Silahlar ölümcüldür, müzakere, arabuluculuk ve diyalog ise yapıcıdır. Gelin hep birlikte barışı sadece bir hedef olarak değil, bir yol olarak seçelim"

Not: Lübnan, Orta Doğu’da en fazla Hristiyan’ın yaşadığı ülke.

