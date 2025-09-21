Papa 14. Leo'dan Gazze için net çağrı: 'Şiddete dayalı bir gelecek yok'

Papa 14. Leo, Gazze'de şiddete, zorla sürgüne ve intikama dayalı bir gelecek olmadığını belirterek barış ve silahsızlanma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 13:51
Vatikan'da pazar duasında Gazze vurgusu

Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa 14. Leo, duanın ardından İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye değindi.

Gazze'nin harap olduğunu belirten Papa 14. Leo, burada acı çekenlere dayanışma gösteren Kilise rahiplerinin çabalarını takdir ettiğini ifade etti.

“Tekrar ediyorum: Şiddete, zorla sürgüne, intikama dayalı bir gelecek yoktur. Halkların barışa ihtiyacı var; onları gerçekten sevenler barış için çalışır.”

Bu arada, Papa 14. Leo bu sabah katıldığı başka bir etkinlikte de silahsızlanma çağrısını vurgulayarak, ülke liderlerinin serveti insanlığa karşı kullanmaması ve halkları yok eden silahlara dönüştürmemesi gerektiğini söyledi.

