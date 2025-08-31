Papa 14. Leo'dan Ukrayna için acil ateşkes ve diyalog çağrısı

Vatikan'dan pazar duası sonrası güçlü barış mesajı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ukrayna'da derhal ateşkes ilan edilmesi ve diyalog için ciddi bir çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, duanın ardından yaptığı konuşmada Rusya-Ukrayna Savaşı ve silahsızlanmaya ilişkin mesajlar verdi.

Papa 14. Leo, Ukrayna'daki savaşın ölüm ve yıkıma yol açmaya devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde de başkent Kiev dahil olmak üzere birçok şehir bombardımanlarla vuruldu ve bunlar çok sayıda can kaybına yol açtı. Ukrayna halkına ve acı çeken tüm ailelere yakınlığımı bir kez daha ifade ediyorum."

Hiç kimsenin bu duruma kayıtsız kalmaması gerektiğini vurgulayan Papa, barış çağrısını yineledi:

"Israrla yinelemek isterim ki, acilen ateşkes ilan edilmesi ve diyalog konusunda ciddi bir çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyorum. Artık sorumluların, silahların mantığından vazgeçip müzakere ve barış yolunu seçme zamanı gelmiştir. Uluslararası toplumun desteğiyle silahların sesi susmalı, kardeşlik ve adaletin sesi yükselmelidir."

Aslen ABD'li olan Papa 14. Leo, konuşmasında ayrıca Minnesota eyaletinde 27 Ağustos'ta bir okula düzenlenen silahlı saldırıya da değindi. Papa, saldırıya dair duygularını şöyle dile getirdi:

"Bir okulda tören sırasında meydana gelen trajik silahlı saldırının mağdurları için ettiğimiz dualar, dünyanın dört bir yanında her gün öldürülen ve yaralanan sayısız çocuğu da kapsamaktadır. Tanrı'ya, dünyamızı etkisi altına alan büyük ve küçük silah salgınını durdurması için dua edelim."

Papa 14. Leo'nun çağrısı, uluslararası toplumun dikkatini barış ve silahsızlanma konularına çekmeyi amaçlıyor.