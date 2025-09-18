Papa 14. Leo: İsrail Gazze'de ABD'nin çağrılarına yanıt vermiyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Gazze krizine ilişkin endişelerini dile getirdi. Peru'dan medyaya Temmuz ayında verdiği röportajın bazı bölümleri önceki gün, tamamı ise bugün yayımlandı ve Papa uluslararası ile kilise gündemindeki konulara açıklık getirdi.

Soykırım tartışması

Papa, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının soykırım olarak anılmasına ve Vatikan'ın tutumuna ilişkin, “Soykırım kelimesi giderek daha sık kullanılıyor. Resmi olarak Vatikan, şu anda bu konuda herhangi bir açıklama yapılabileceğini düşünmüyor. Soykırımın ne olabileceğine dair çok teknik bir tanım var ama giderek daha fazla insan bu sorunu gündeme getiriyor. Bunların arasında bu açıklamayı yapan iki İsrailli insan hakları grubu da bulunuyor.” dedi.

İsrail'e baskılar ve ABD'nin rolü

Papa, Gazze konusunda İsrail'e yönelik baskıların olduğuna işaret ederek, “Perde arkasında ne kadar yoğun olduğunu bilmiyorum ama bir miktar baskı var. İsrail'e baskı uygulayabilecek en önemli üçüncü taraf olan ABD'den de baskı geliyor. ABD Başkanı (Donald) Trump'tan gelen çok net açıklamalara rağmen Gazze'deki masum halkın acılarını hafifletecek etkili yolların arayışı konusunda net bir yanıt gelmedi. Bu, elbette büyük bir endişe kaynağı.” diye konuştu.

İnsani kriz: Açlık ve sağlık ihtiyaçları

Gazze'deki açlık ve insani durum hakkında Papa, “Sadece yiyecek vermekle çözülemez. Onların gerçekten bu durumu tersine çevirebilmeleri için çok fazla yardıma, tıbbi bakıma ve insani desteğe ihtiyaçları olacak. Şu anda durum halen çok ama çok ciddi görünüyor.” ifadelerini kullandı.

ABD'deki göçmen tartışmaları

Papa, ABD'deki göçmenlerle ilgili tartışmalara değinerek, “ABD'de kaygı verici bazı şeyler oluyor. ABD Başkan Yardımcısı ile yaptığım son görüşmelerden birinde insan onurundan ve bunun herkes için nerede doğmuş olursa olsun, ne kadar önemli olduğundan bahsettim.” dedi.

Vatikan-Çin ilişkileri

Papa 14. Leo, Vatikan'ın Çin ile piskopos atamaları konusunda 2018'de yaptığı anlaşmada kısa vadede herhangi bir değişiklik öngörmediğini belirtti.

Kilise içi kriz: Cinsel istismar

Kilise içindeki rahiplerin cinsel istismar ve taciz vakalarına ilişkin Papa, bunun henüz çözülmemiş bir “gerçek kriz” olduğunu söyledi ve Kilise'nin mağdurların iyileşmesine yardımcı olma yolunu bulamadığını, ancak rahiplerin haklarına da saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Kadınlar ve LGBT politikası

Papa, Katolik Kilisesi'nde kadınların dini rollerde üst düzey görevlere gelmesi konusunda öğretide değişiklik yapma niyetinin olmadığını belirtti. Kendi döneminde Kilise'nin LGBT'lilere yaklaşımına dair, “Papa Franciscus’un da dediği gibi Kilise, herkese açık olmaya devam ediyor ancak cinsellik ve evlilik hakkında öğrettikleri açısından, öğretisinin özellikle de yakın gelecekte değişmesini pek olası görmüyorum.” yanıtını verdi.