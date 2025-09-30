Papa 14. Leo: Trump'ın Gazze Planında Hamas'ın Sürede Kabul Etmesini Umuyorum

Papa 14. Leo, Trump'ın Gazze barış planının gerçekçi göründüğünü, ateşkes ve rehine serbest bırakmanın önemini vurgulayıp Hamas'ın sürede olumlu yanıt vermesini umduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 23:57
Papa 14. Leo'dan Trump'ın Gazze Planına İlişkin Değerlendirme

Katholiklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi için sunduğu barış planına ilişkin beklentisini dile getirdi.

Castel Gandolfo'dan yapılan açıklama

Papa, Castel Gandolfo'daki yazlık konutundan Vatikan'a dönmek üzere ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Trump'ın planına ilişkin görüşleri sorulduğunda, planın 'şimdiye kadar gerçekçi bir öneri gibi göründüğünü' belirtti.

Papa sözlerini şöyle sürdürdü: 'Ateşkes yapılması ve rehinelerin serbest bırakılması önemli. Ancak orada çok ilginç bulduğum unsurlar var ve Hamas'ın belirlenen süre içinde kabul etmesini umuyorum.'

Küresel Sumud Filosu ve insani durum

Gazze'ye yaklaşan Küresel Sumud Filosu hatırlatıldığında Papa, bölgedeki insani durumun ciddiyetine dikkat çekti: 'Çok zor bir durum, gerçek bir insani acil duruma yanıt verme isteği görülüyor. Ancak her taraftan "Umarız şiddet olmaz, insanlara saygı duyulur." diyen birçok kesim var. Bu çok önemli.' dedi.

ABD Savunma Bakanlığına ilişkin eleştiri

Kendisiyle ilgili olarak 'Kendisi de aslen ABD'li olan Papa' hatırlatması yapıldığında, ABD Savunma Bakanı'nın 'savaşa hazırlıklı oldukları' yönündeki söylemine tepki gösterdi. Papa, 'Bu tarz bir söylem endişe verici çünkü gerginliğin arttığını gösteriyor.' ifadeleriyle, Savunma Bakanlığı adının 'Savaş Bakanlığı'na çevrilmesi gibi söylem oyunlarını eleştirdi ve bunun umarım yalnızca bir ifade biçimi olduğunu belirtti.

Papa açıklamalarını 'Elbette bu, etkilemek için gücü göstermek isteyen bir yönetim tarzı. Umarız işe yarar ve savaş çıkmaz. Barış için her zaman çalışmak gerekir.' sözleriyle tamamladı.

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar