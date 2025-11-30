Papa 14. Leo Türkiye’den Ayrıldı — Atatürk Havalimanı’nda Uğurlama

Papa 14. Leo, İstanbul temaslarının ardından Atatürk Havalimanı'ndaki uğurlama töreniyle uçağına binip Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 15:36
Papa 14. Leo, İstanbul ziyaretinin son gününde gerçekleştirdiği temasların ardından Türkiye’den ayrıldı.

Son gününde Ermeni Apostolik Katedrali ve Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret eden Papa, daha sonra Atatürk Havalimanına geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer yetkililer tarafından uğurlanan Papa, kendisini bekleyen uçağa bindi.

Uçağın merdivenlerinde kendisini uğurlamaya gelenlere el sallayarak selam veren Papa, Lübnana gitmek üzere Türkiye’den ayrıldı.

