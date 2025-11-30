Papa 14. Leo Türkiye’den Ayrıldı

Atatürk Havalimanı’nda uğurlama töreni

Papa 14. Leo, İstanbul ziyaretinin son gününde gerçekleştirdiği temasların ardından Türkiye’den ayrıldı.

Son gününde Ermeni Apostolik Katedrali ve Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret eden Papa, daha sonra Atatürk Havalimanına geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer yetkililer tarafından uğurlanan Papa, kendisini bekleyen uçağa bindi.

Uçağın merdivenlerinde kendisini uğurlamaya gelenlere el sallayarak selam veren Papa, Lübnana gitmek üzere Türkiye’den ayrıldı.

PAPA 14. LEO, ATATÜRK HAVALİMANI'NDA DÜZENLENEN UĞURLAMA TÖRENİNİN ARDINDAN TÜRKİYE'DEN AYRILDI